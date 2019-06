Klein paradijs voor (baasje van) chihuahua

Danny Hulst runt in Enschede een winkel speciaal voor de chihuahua (en andere kleinere honden). Baasjes komen uit alle uithoeken voor een zachte mand tot verjaardagskoeken en nee, „een chihuahua is géén rat!” Hij maakt ook filmpjes voor zijn YouTube-kanaal waarin hij en zijn hondjes van alles testen.

'Sjwawa'

Een pittig beestje met een complexe naam. Dat ziet hij ook terug in de creatieve schrijfwijze van klanten in e-mails, beaamt Danny Hulst (28) lachend. Chiwuawua, Shiwawa, Tsjiwawa. Zelf kan-ie ‘m intussen blind typen en heeft hij de naam al zo vaak uitgesproken dat het als een hazewind uit z’n mond komt: ‘sjwawa’.

Tegenover een bekende lokale voetbalvereniging en naast de bakker zit zijn De Chihuahua Shop .nl. Een maand of vijf nu, zijn online shop kan dit jaar tien kaarsjes uitblazen en loopt als een Dalmatiër (goed dus), vandaar ook dat hij het aandurfde een shop te openen, ik moest toch een plek hebben voor alle opslag, dus waarom dan geen winkel?” Ze komen uit het hele land, vaak ook met hun kleine metgezel en dat leidt bij de nabijgelegen kinderopvang weleens tot verwarring. „Dan kijken ze in de buggy en zien ze soms drie of vier nieuwsgierige chihuahuakopjes in plaats van een babyhoofd.”

Danny Hulst vertelt met humor en vol genegenheid over zijn grote liefde die zijn andere grote liefde gelukkig (inmiddels) ook lief heeft. Want anders was er een probleempje geweest, knipoogt hij. Samen met hem heeft hij er nu vier en terwijl hij een postpakket in ontvangst neemt -„dit zijn de nieuwe chihuahualampen, straks komt nog een lading flamingoknuffels”- wijdt hij uit over hun vier B’s Britney, Blaize, Bikkel en Bux die wanneer ze jarig zijn voor kortingen voor de klanten zorgen. Zo werd Bliaze zaterdag acht jaar, „acht procent korting dus.”

Een ding weet hij zeker: nooit een grote hond in huize Hulst. „Daarmee heb je een heel andere band dan met een kleintje.” Want die van hem lopen hem overal achterna en ploft hij op de bank, springen zij op de bank, eventueel met behulp van het speciale hondentrappetje. „Ze staan veel dichterbij je, omdat je ze bijna altijd bij je hebt.” Er zijn zelfs mensen die met de beestjes naar bed gaan. Puur platonisch uiteraard, „dan valt hun chihuahua bij het voeteneind in slaap.”

Vroeger was hij een kattenmens, verklapt hij op bijna fluistertoon. Tot die ene die altijd naar zijn blote voeten greep op de trap, toen was de liefde over. Zijn eerste chihuahua leek in eerste instantie een echte ‘mis-chihuahua’ of een chihuahua in de figuurlijk zak, maar zou later een cruciale carrière-trigger blijken. Op zijn achttiende kocht hij namelijk Britney die een gebroken pootje bleek te hebben. Een dure operatie volgde en toen was er nog de behoefte aan een warm truitje. „Ik zag 64 euro op het prijskaartje in de winkel staan.... Veel te duur, en toen blufte ik dat ik een leverancier was en mocht ik het voor inkoopprijs kopen.” Met Britney in haar nieuwe truitje, kreeg hij een lumineus idee. ‘Ik ga ervoor’ dacht hij en voor 1000 euro kocht hij op internet allerlei soorten kleding, van trouwjurkje tot Burberryruit-trui en plaatste het op zijn nieuwe webshop, waarvoor de naam meteen bij de sympathieke Tukker op popte. Al zijn Maltezers en Pomeriaantjes en zelfs katten -nee, dat is geen vloeken in de kerk - ook welkom. Ergo: Als het maar klein is.

Britney bleek een echte carrière-trigger voor Danny

Baasjes

Van het een kwam het ander en na een aantal (vrouwen)beurzen waar hij met een stand stond en mond-tot-mondreclame (en later ook YouTube en Instagram), werd zijn webshop een hit. Ook zijn shop in Enschede gaat lekker. Zijn geheim? Een wissend aanbod, onderscheidend vermogen, ,,hier niet van die Ali Express dingen” en voor elk wat wils. Zo is er een geurspray voor een tientje, maar ook een echt hondenparfum voor veertig euro. Maar het echte geheim is misschien wel zijn eindeloze enthousiasme en oprechte interesse, iets wat je ziet als hij met zijn klanten en hun hondjes bezig is. „Mag ik vragen wat haar maat is?” vraagt hij keurig aan het baasje terwijl hij haar kleine chihuahua lief aait.

Bezoekers Wendy, Manon en Gizmo

Wie de baasjes van de chihuahua eigenlijk zijn? ,,Allerlei soorten mensen, van kakkers tot stoere motormannen vol tattoos. Dat zie ik ook in de shop, de een wil een luxe buggy voor in de stad, de ander gaat voor een leren tuigje met van die stalen nopjes.” En opvallend veel mannen, ,,dan komen ze eerst met hun vrouw mee en lopen ze een beetje sceptisch te doen, om na een half jaar terug te komen. Alleen, maar met die chihuahua.”

Doorgefokt

‘Dat is toch geen hond, maar een rat’ of ‘wat kun je ermee?’ Hij hoort en leest op social media dergelijke reacties dagelijks, maar het deert hem niet meer. Moeten zij weten. ,,Ik weet hoe lief de chihuahua kan zijn, als je hem maar goed opvoedt.” Het heeft absoluut een ander imago dan tien jaar geleden, beaamt hij en de tijd van de Paris Hiltons en de Patricia Paays die de allerkleinste teacup-modellen in hun handtasje mee troonden, lijkt voorbij. Gelukkig maar, want dat zijn vaak doorgefokte beestjes, weet hij, ,,en als de lol er van af is, gaat het beestje de deur uit en dan worden ze vals.”

Dat we in tijden van influencers en schaamteloosheid leven, ziet hij terug in bepaalde verzoeken. „Ik zal maar geen namen noemen, maar ik kreeg laatst een bericht van zogenaamd de hond van iemand die zei dat zijn baasje héél erg bekend was en of ze wat free stuff mocht...” Gênant gewoon, vindt de nuchtere Enschedeër, „als je zo bekend bent, kun je het toch ook gewoon kopen?”

No longer by my side but forever in my heart. Het staat in sierletters op een klein grafsteentje. Tja, dat hoort er natuurlijk ook bij, weet hij inmiddels als geen ander. ,,Klinkt misschien macaber, maar we hebben thuis een urnhoekje.” Zo is er eentje met de as van Bumpertje, Danny’s tweede hondje en een met de as van de Jack Russel die zijn vriend deelde met diens ex en waarvan hij logischerwijs ook de helft van de as kreeg. Ernaast hun lievelingsspeeltje en dan staat er ook nog de urn van zijn schoonmoeder, „het is echt ons gedenkplekje.”

Knuffel van Danny

Een blik ten slotte op zijn knusse cleane shop met daarin, op een aantal extravagante hebbedingetjes zoals hondenbier en -donuts na, veelal praktische artikelen in een origineel jasje voor de allerkleinsten onder de honden en na een (echte) knuffel van de eigenaar, weet je dat je terug gaat komen. Vindt de hondenliefhebber alleen maar leuk. „De Chihuahuashop is gewoon een gezellige winkel zonder al te veel poespas.”

In de shop

Verjaardagsmacarons, een flesje wijn - of juist bier, als je chihuahua wat stoerder is -, chihuahuakopjes, zowel om uit te drinken als om op te hangen, een allerhande aan mandjes, buggy’s en tassen... In De Chihuahua Shop .nl kom je als liefhebber aan je trekken. Al zul je niet snel ‘zo’n ordinair latex speeltje’ vinden, daarvoor komen de meeste chihuahua’s hun warme holletje a.k.a. de mand niet uit, weet eigenaar Danny Hulst. En die van hem worden ook niet warm of koud van een tennisbal. Knuffels daarentegen... ,,Liefst net zo groot als ze zelf zijn en met een piepje erin.” Zoals de eekhoorn met een knisperende staart, toont hij een van de nieuwste zomeraanwinsten. De Yakka’s gaan ook als warme broodjes: een soort bot, maar dan zonder geur en ‘viezigheid’, waarmee een hondje een maand kan doen.

En als deze verkoopjongen zegt ‘heb ik zelf ook...’ dan is het in zijn geval ook écht zo, getuige zijn Instagram @dechihuahuashop en zijn YouTube-kanaal (DeChihuahuaShop) waarop hij van alles laat zien en test met zijn honden. Zo maakte hij onlangs nog hondenijsjes. Appeltje eitje, of hondenbrokje dental stick: ,,de brokjes week je en doe je in een ijsvormpje met daarin een dental stick.”