Internationale Piercingdag vaste prik geworden

Het is Internationale Piercingdag en nog altijd wordt van alles gepiercet, van oren tot ‘intiem’ en de wangen. ,,Lelijke genezers", weet piercer Debby, ,,na een tijdje worden het kuiltjes, sommige mensen doen het daar ook voor."

Poedelnaakt

Haar allereerste ‘intiem’ bij een man, vergeet ze nooit meer. Al zou ze willen, het beeld van de poedelnaakte man -,,tot zijn voeten aan toe”- in vol ornaat voor haar, nadat ze even naar boven was gegaan om wat te pakken, brandt op het netvlies. Ze moet er nog altijd om lachen. ,,U had alles gewoon aan kunnen houden, zei ik, maar als u dit lekker luchtig vindt, mag dat ook!”

Ervaren piercer Debby van Meraki in Zaandam

Deborah ‘Debby’ (38) van Meraki tattoo en piercing in Zaandam piercet bijna een decennium van alles en nog wat -al doet ze niet alles- en iedereen en meer. Haar jongste klantjes zijn vijf en komen, met hun ouder(s), voor een oorpiercing, haar oudste is medio zeventig. Een dame die na het overlijden van haar man ‘de stoute schoenen heeft aangetrokken’. ,,Hij hield er niet van, zij wel en ze is al een paar keer terug geweest voor oortjes.” Piercings in het oor dus, ,,zo gaaf vind ik dat!”

Tepels in

Haar zaak heet Meraki. Dat komt uit het Grieks en betekent zoiets als alles wat je doet met hart en ziel doen. Past goed bij de piercer die vol liefde over haar vak praat. ,,Het is het meest geweldige wat er is, in elke piercing leg ik een stukje van mezelf.” Betekent overigens niet dat ze álles piercet. Dagelijks moet ze nee verkopen, ,,als ik zie dat iets anatomisch gezien niet gaat, doe ik het niet.” Als het oor te klein is voor een industrial bijvoorbeeld, een staafje van links naar rechts, ,,dat groeit met de tijd heel lelijk uit.”

'Overal waarin je kunt knijpen, kun je prikken, maar of het verstandig is, is een tweede', is haar motto. Bij wangpiercings heeft ze zo haar bedenkingen. ,,Het zijn vreselijke genezers, maar sommige mensen kiezen daar bewust voor zodat na verloop van tijd een kuiltje in de wangen ontstaat.” Tja, haalt ze haar schouders op. Iedereen moet het voor zichzelf weten, ,,maar dan denk ik soms wel: zonde van je lijffie, wijffie...” Elke dag zet ze wel een paar helixjes -boven in de oorrand-, zeker ‘onder jonge meiden’ populair, wenkbrauwen doet ze nog maar een keer per maand, ,,die zie je ook steeds minder.” Tepels zijn nog steeds ‘in’ en er zijn ook vrouwen die het om esthetische redenen doen. ,,Je kunt een ingetrokken tepel soms herstellen door er een tijdje een piercing in te doen.”

Debby in actie bij Alyssa

Het lijkt of de tattoo de piercing heeft ingehaald in het straatbeeld, maar dat is wel een beetje appels en peren, vindt Debby. Tuurlijk zijn het allebei ‘body modifications’, ,,maar je kunt het verder niet met elkaar vergelijken.” Omdat de piercingbranche nu open is, ziet ze veel zaken als paddenstoelen uit de grond schieten, ,,,dus er is zeker nog vraag.” Al heeft ze haar twijfels, ,,Je hebt nu cru gezegd alleen maar een keuring nodig, er wordt verder niet gekeken of je netjes werkt en of je het eigenlijk wel kunt.” In haar zaak in elk geval veel klanten voor piercings en de piercer heeft veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel, ,,maar dat is niet meer dan normaal, toch?” Na afloop geeft ze altijd ‘een liefdesbrieffie’ mee, ,,met daarop alles over de nazorg en gaat iets toch ontsteken, kunnen ze me altijd bellen en meteen langskomen, al is het midden in de nacht.”

Onder de gordel

Internationale Piercingdag viert ze niet met taart, maar met korting voor haar klanten en hoeveel ze er zelf heeft? ,,Niet meer zo veel, hoor.” Ze telt even in zichzelf. ,,Een stuk of negen, tien. In mijn oortjes en de rest onder de gordel.” Niet zichtbaar dus. De oren vindt ze het leukst om te doen, ,,je kunt er echte kunstwerken van maken met allerlei sieraden, er is zo veel mogelijk”. Haar minst favoriete is toch wel ‘intiem’ bij de man, verklapt ze. Niet iedereen is even fris down under, ,,Als ik dat merk, doe ik het niet. Hygiëne is cruciaal, zeker bij de nazorg.” Vele zag ze de revue passeren, al herinnert ze zich echt niet meer precies hoe en wat. ,,Ik zie het niet als piep of piemel, maar als mijn werkgebiedje. Voor de klant is het spannender dan voor mij.”

De redenen waarom mensen zich laten piercen, zijn uitlopend. De een doet het om op te vallen, een ander als expressiemiddel, weer een ander om ’bij een bepaalde doelgroep’ te horen, weet de ervaren piercer. ,,Ik heb ook een jongen die eens de zoveel tijd in paniek bij me komt en zegt: ik heb te veel stress, ik kom weer een piercing zetten.” In plaats van zichzelf te mutileren. ,,Op die manier kun je iemand ook echt helpen. Ik zei toch al dat ik het mooiste vak van de wereld had?”

Waar komt de dag vandaan?

Op 28 juni wordt de verjaardag van Jim Ward gevierd met Internationale Piercingdag. Ward wordt 'the granddaddy of the modern body piercing movement’ genoemd en de piercingpionier is een grote naam in de piercing industre. In 1975 richtte hij de eerste Amerikaanse Piercing only studio op, Gauntlet.