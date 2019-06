HALVE FINALE: Leeuwinnen oppermachtig tegen Italië

Het leek wel of de eerste en de tweede helft twee compleet verschillende wedstrijden waren. Waar het in de eerste helft aftasten was voor de vrouwenploeg van het Nederlands voetbalelftal, was in de tweede helft wel anders.

De Leeuwinnen lieten in het tweede bedrijf zien wie de baas was en maakten hierin twee doelpunten. Het eerste doelpunt kwam op naam van Vivianne Miedema en de 2-0 werd binnengekopt door Stefanie van der Gragt na een vrije trap op maat.

Met deze overwinning op zak, stoomt Nederland door naar de halve finale en heeft de ploeg zich geplaatst voor de Olympische Spelen.

Afstasten en flipperkasten

Het WK kan eigenlijk al niet meer stuk voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die steeds maar weer historische prestaties blijft leveren. Japan werd verslagen en nu is ook Italië ten prooi gevallen aan de hongerige Leeuwinnen. Aanstaande woensdag wordt een spannende dag, dan kunnen ze zich in Lyon plaatsen voor de finale van het WK.

Het duurde lang voordat de voetbalsters het verschil in kwaliteit wisten uit te buiten in de hitte van Valenciennes. Italië trok zich met het grootste deel van de ploeg terug op eigen helft en gokte op de counter. Het 'toevalsvoetbal' van de blauwe formatie leverde na bijna 20 minuten wel de eerste kans op. Valentina Bergamaschi stond na een doorgekopte bal ineens vrij voor keepster Sari van Veenendaal, maar de Italiaanse verprutste die riante mogelijkheid.

Oranje wilde wel, maar de warmte leek de ploeg van Wiegman soms te verlammen. Lieke Martens was voor rust nog het beste op dreef. Tot kort voor de aftrap was het twijfelachtig of de linksbuiten kon meedoen. Martens bleek met wat pijnstillers toch te kunnen spelen en was met haar dribbels regelmatig gevaarlijk. Aan de andere kant kon Shanice van der Sanden, die het toch weer mocht proberen als rechtsbuiten, vrijwel niets uitrichten.

IJzersterke tweede helft

Direct na rust volgden de kansen voor Oranje elkaar plotseling snel op. Zo lepelde Daniëlle van de Donk de bal uit een afgeslagen hoekschop op de lat. Twintig minuten voor tijd viel dan eindelijk de treffer die zo in de lucht hing. Spitse legde de bal uit een vrije trap vanaf de linkerkant van het veld op het hoofd van Miedema, die de Italiaanse keepster kansloos liet: 1-0.

De Leeuwinnen voerden de druk verder op en kregen meer overwicht in het spel. De 2-0 hing in de lucht en tien minuten na het eerste doelpunt viel deze tweede treffer ook. Na een vrije trap van Spitse kopte Barcelona-speelster Van der Gragt de bal binnen. Deze dreun kwam de Italiaanse ploeg niet meer te boven. Oranje speelde de wedstrijd met vijf minuten blessuretijd uit als een winnaar.

De volgende tegenstander zal vanavond bekend worden, in een andere kwartfinale strijden Duitsland en Zweden om een plaats bij de laatste vier. Deze wedstrijd begint zaterdagavond om half zeven en wordt gespeeld in Rennes. De winnaar van deze wedstrijd zal volgende week woensdag aantreden als tegenstander van Oranje.

Engeland en de Verenigde Staten waren al eerder zeker van de laatste vier en staan aanstaande dinsdag om 21.00 tegenover elkaar voor een plek in de finale. Of er nou gewonnen of verloren wordt; de nationale vrouwenploeg moet sowieso nog twee wedstrijden afwerken op het WK. De troostfinale en de finale staan gepland op respectievelijk zaterdag 6 en zondag 7 juli.

Tranen van vreugde

Lieke Martens kon zaterdag in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal tegen Italië de hele wedstrijd meedoen. Vooraf was dat nog onzeker, omdat de buitenspeelster last had van haar teen. „Het was de voorbije dagen een 'rollercoaster'. Ik geloofde er wel in. En ik voelde me vandaag ook goed. De adrenaline deed een hoop voor me", zei Martens.

Vivianne Miedema gaf toe dat het in de eerste helft bij de Nederlandse voetbalster moeizaam ging tegen Italië en verontschuldigde zich zelfs dat het bij haar niet zo lekker ging. „Er stond veel druk op en het was de hele dag zwaar vandaag. Dat we het dan afmaken in de laatste twintig minuten is geweldig", zei Miedema, die het eerste doelpunt van de 2-0-zege op Italië voor haar rekening nam.

Sarina Wiegman hield het zaterdag na het bereiken van de halve finales door de Nederlandse voetbalsters bij het wereldkampioenschap voetbal niet droog. De bondscoach trok zich samen met de andere leden van de staf even terug in de kleedkamer. „De mannen waren ook geraakt, hoor", zei Wiegman over de emoties bij de mannelijke leden van de technische staf bij de NOS. „We hebben wel even gejuicht. We hebben een drempel overwonnen. Je wilt dingen heel graag. Als dat dan lukt, is dat heel bijzonder."