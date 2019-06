Groninger (26) opgepakt voor moord Hidde Bergman

Mooie plaatjes schiet je op het strand, dus is supermodel Robin Hölzken (21) daar vaak te vinden. Met het zand tussen haar tenen valt haar steeds vaker op dat het vies is op het strand en in het water.

„Zeker als je meerdere keren op een bepaalde locatie komt, zie je het gewoon veranderen”, vertelt de Arnhemse die sinds een jaar of vier in New York woont, maar donderdag even bij O'Neill in Amsterdam te gast was. „De stranden worden kleiner en je ziet meer troep liggen.” Het steekt haar en mede daardoor slaat ze de handen ineen met O’Neill. Het sportmerk is sinds 1996 al bezig met hun Ocean Mission, sinds 2015 heeft O'Neill de kledinglijn Blue die gemaakt wordt van plastic dat uit de zee wordt gehaald.

De knappe Hölzken mag die kleding nu showen, op haar Instagram en in een campagnevideo. „En ik ga ze zelf ook echt aanschaffen!”, vertelt ze enthousiast. „We hebben de foto’s al eerder geschoten in Hawaï en toen ik de bikini’s aan had, voelde ik hoe lekker ze zitten. Daarnaast zijn ze ook gewoon echt heel mooi, dus je voelt je zelfverzekerd en het is nog goed voor het milieu ook.”