De uitslagen zijn binnen: 'Ik ben zo opgelucht!'

Woensdag was het eindelijk zover. Meer dan 200.000 examenleerlingen kregen het verlossende telefoontje met de uitslag van hun eindexamen.

Om 08.00 uur publiceerde het College voor Toetsen en Examens de normering van de examens. Vanaf dat moment konden scholen de cijfers berekenen. De meeste scholen maakten de uitslagen tussen 13.00 en 19.00 uur bekend.

Gezonde spanning

Voor Thomas de Boer (17) uit Oudemirdum viel het allemaal wel mee met de zenuwen. „Alleen een beetje gezonde spanning, maar dat hoort erbij.” Thomas maakte de spannende dag voor de tweede keer mee, vorige jaar zakte hij voor zijn VMBO-examen. „Dit jaar zit ik hier wel met een veel beter gevoel hoor.”

Toen Thomas vorig jaar te horen kreeg dat hij gezakt was, was dat een grote teleurstelling. „Een herkansing kon ik ook niet meer doen, daarom moest ik als enige van mijn klas het hele jaar overdoen.” En dat viel hem best tegen. „Dit jaar had ik toch wat minder aansluiting. Mijn klasgenoten waren allemaal wat jonger dan ik.”

Thomas de Boer (17) kreeg woensdag eindelijk goed nieuws.

Wachten maakt het spannend

Ook Sara (17) uit Utrecht wachtte vandaag nagelbijtend op de uitslag. Ze deed dit jaar voor het eerst examen voor het VWO. „Ik vind het best wel spannend, maar het is nog te doen. Vooral het lange wachten maakt het enorm spannend."

Rond 16.00 uur is het voor Thomas eindelijk over. „Geslaagd!”, roept hij blij. „Ik ben echt zo opgelucht! Maar stiekem had ik er het laatste half uur al wel een beetje rekening mee gehouden. Ik dacht: ze zullen nu toch niet meer bellen als ik gezakt ben.” Nu is het tijd voor de volgende stap: een opleiding tot onderwijsassistent in Sneek. „Het is niet echt mijn droomberoep, maar het lijkt me wel leuk.” Wat hij dan wel wil doen, weet Thomas nog niet. „Eerst ga ik vieren dat ik geslaagd ben met mijn familie en vanavond misschien nog naar een feestje met vrienden.”

Vertraging voor 190 scholen

Maar voor leerlingen van de 190 scholen die gebruikmaken van het leerlingvolgsysteem Somtoday liep de dag minder gesmeerd. Zij moesten door een fout in het programma nog langer wachten op de uitslag van hun examen. Het probleem zat hem in de N-term, de correctie die wordt doorgevoerd in het eindcijfer, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het examen. Die N-term staat standaard op 1, terwijl dat per vak kan variëren. De vertraging duurde zo’n twee uur.

Het wachten zat er voor Sara om 15.00 uur op. Ook zij mag de vlag uithangen. „Ik ben zo blij! Nu naar snel naar school om mijn cijfers te ondertekenen en dan ben ik klaar.” En daarna? „Volgend jaar kan ik hopelijk beginnen aan een oriëntatieprogramma op de filmacademie en verder wil ik graag mijn rijbewijs gaan halen."

BN'ers vieren ook feest

Ook bij een aantal BN’ers was het woensdag feest. Zo slaagde de dochter Wolter Kroes, Sue, voor haar examen en kon de zoon van Wendy van Dijk, Sem, de vlag uithangen. Van Dijk plaatste een vrolijke video op haar Instagram.

Ook de zoon van Marco Borsato, Senna, heeft het gehaald. Borsato plaatse trots een filmpje van zijn zoon die goed nieuws kreeg. „Bam! Geslaagd! Oh wat zijn we trots op onze Senna. Hard gewerkt vriend nu even feest in huize Borsato”, schrijft de zanger.

Deze lezers zijn ook geslaagd

Romy Werksma (17) heeft vandaag haar havo-diploma. Volgend jaar begint ze op het vwo.

Esther van Eck is trots op haar tweeling. Beiden zijn geslaagd voor VMBO GT. Gefeliciteerd!