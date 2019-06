Big data inzetten bij bestrijden drugscriminaliteit

Weet jij nog waar je was op 25 juni 2009, de sterfdag van Michael Jackson? Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de King of Pop overleed. Een decennium dat begon met een documentaire over zijn laatst geplande concertreeks en eindigde met een documentaire over beschuldigingen van seksueel misbruik.

In shock

De sterfdag van Michael Jackson voelde misschien wel nog nooit zo dubieus als dit jaar. Tien jaar geleden werden we opgeschrikt door het nieuws over de hartstilstand waar Jackson door was getroffen. Maar amper vijf maanden geleden was de wereld nog in shock na het zien van de documentaire Leaving Neverland, waarin de King of Pop beschuldigd wordt van het jarenlang seksueel misbruik van twee kinderen.