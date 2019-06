18 mensen achter dubbele wand in vrachtauto gevonden

De tweede dag van de Elfstedenzwemtocht zit er bijna op voor Maarten van der Weijden en tot nu toe verloopt alles soepel. Hij zwemt zelfs zo snel dat hij bijna twee uur eerder dan gepland (rond 23.10 uur) aankwam in de laatste stad van vandaag: Bolsward. Na flink wat kilometers gezwommen te hebben gaat de Olympiër verder naar Harlingen. Hij is nu ook qua kilometers - en niet alleen qua stempels - over de helft.

Twee uur voor op schema

Al vroeg op de dag werd duidelijk dat Van der Weijden snel zwom, zo snel zelfs dat hij om 11.00 uur al een halfuur tot drie kwartier voor op schema lag. Hij zwemt rond de 3 kilometer per uur, op sommige plekken zelfs 4 kilometer per uur. En jahoor: Stavoren bereikte hij, om 12.40 uur, een uur eerder dan gepland. Dat is op zich positief, maar er ontstonden ook een paar problemen door. Sommige meezwemmers verschenen bijvoorbeeld te laat aan de start in Stavoren.