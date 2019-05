Zo'n 9,5 miljoen mensen deden belastingaangifte

Het is vandaag 1 mei. Dat betekent dat de laatste dag om je belastingaangifte in te dienen, geweest is. De Belastingdienst heeft het dan ook druk: de afgelopen twee maanden zijn er 9,5 miljoen aangiften binnengekomen. Dat zijn er zo'n 300.000 meer dan vorig jaar. Bijna alle aangiften (99 procent) werden digitaal verstuurd.

Recordaantal eerste dag

Op de eerste dag (1 maart) stuurden al een recordaantal van 470.000 mensen hun aangifte op. Op 30 april, de laatste dag, kreeg de Belastingdienst nog eens 340.000 aangiften binnen.

De Belastingtelefoon had het in maart en april iets minder druk dan vorig jaar. Er kwamen 769.000 telefoontjes binnen, dat zijn er 21.000 minder dan in 2018. Via Twitter en Facebook kreeg de fiscus 2800 berichten, vorig jaar waren dat er 4500.

Eline Spros-Vierkant, directeur particulieren, schrijft in een blog van de Belastingdienst: „De belastingaangifte kun je vergelijken met een estafette waarbij steeds andere mensen uit de keten actief zijn. Ik ben trots dat wij dit jaar goed bereikbaar waren. Want het aantal vragen per dag blijft lastig in te schatten."