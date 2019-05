Wat Europa voor jou in je eigen regio doet

Ga jij stemmen? Of denk je dat dit toch geen zin heeft voor jouw regio? Nou, dat heeft het zeker wel! Behalve het beschermen van natuurgebieden door heel het land, betekent de EU namelijk nog veel meer voor je dagelijks leven dan dat je misschien zou denken. Stel...

… je bent een Noord-Hollander

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar Amsterdam behoort tot de vijf Europese topregio's op het gebied van economie. Hierdoor hebben onder andere de UvA, VU en het AMC voor meer dan 500 projecten subsidie gekregen. En niet alleen grote steden als Amsterdam krijgen financiële steun, maar ook genoeg andere plaatsen. Zo kunnen ouderen in Hoorn hierdoor aan een baan worden geholpen en bestaan er onderwijsprojecten van bijvoorbeeld Praktijkschool Schagen in Den Helder en PWF Stede Broec in Enkhuizen.

Amsterdamse universiteiten kregen Europese subsidie voor 500 projecten. / Koen van Weel | ANP

… je bent een Utrechter

Het Utrechtse beurskwartier is één van de twaalf geselecteerde Europese plaatsen voor een duurzame verandering van de stad, waarmee het een voorbeeld wordt voor de rest van ons land en Europa. Universiteit Utrecht en het UMC, RIVM, KNMI en NWO-I ontvingen geld voor meer dan 300 projecten, en in Amersfoort werd het eerste lab geopend voor Future Internet. Daarbij werd het Utrecht Science Park met subsidie ontwikkeld en kreeg Leidsche Rijn een bijdrage voor het ontwikkelen van een unieke pergola.

... je bent een Flevolander

Deze kleine provincie wordt door de EU geholpen bij onder andere leefbaarheid. Hoe je dat voor je moet zien? Door subsidies is het stadscentrum van Almere nu beter bereikbaar en zijn in Lelystad de kwaliteit van de nieuwe havenkom, Atolwijk en Boswijk vergroot. In deze laatste stad bevindt zich trouwens het enige instituut in Nederland voor onderzoek naar besmettelijke ziekten van dieren. Door steun van de EU kunnen nu ook ziekten worden onderzocht die overdraagbaar zijn op mensen, zoals vogelgriep.

… je bent een Groninger

De ontwikkeling van een windturbine, kwaliteitslijmen en nieuwe technieken voor tomatenteelt in Winschoten, de herinrichting van het centrum in Blijham, uitbreiding van recreatiepark Borgerswold in Veendam... De EU heeft er allemaal aan bijgedragen. Voor onder andere de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen Parkinson heeft Groningen tevens subsidies gekregen. En om over de grens werken makkelijker te maken, wordt gekeken naar een snellere spoorverbinding met Bremen.

… je bent een Zuid-Hollander

Misschien wel de leukste van allemaal: de speciale bescherming van de EU voor de naam Goudse kaas, waardoor buitenlandse fabrikanten kaas niet mogen verkopen onder dezelfde naam. Daarnaast kunnen in de Drechtsteden met hulp van de EU werkgelegenheidsprojecten worden georganiseerd en is er geïnvesteerd in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Voor Den Haag betekent de financiële steun vooral renovaties, bijvoorbeeld voor de boulevard van Scheveningen en het Vredespaleis. Én: de Rotterdamse haven blijft mede zo sterk door de EU.

De haven van Rotterdam blijft (mede) sterk door Europa. / Koen van Weel | ANP

... je bent een Gelderlander

In de Achterhoek hielp de EU bij de aanleg van de Noorderhaven in Zutphen. Bedrijven in Doetinchem worden gesteund bij hun 'broederij van de toekomst’ voor de pluimveehouderij en Varsseveld bij het project duurzame onkruidbestrijding. Onze grootste provincie kan daarnaast door financiële hulp werken aan een geneesmiddel voor kinderen met stofwisselingsziekten. De Radboud Universiteit en Universiteit Wageningen hebben samen voor meer dan 300 (onderzoeks)projecten subsidie gekregen.

… je bent een Overijsselaar

Instellingen en bedrijven in deze provincie kunnen met het EU-geld werken aan oplossingen, zoals producten op basis van natuurvezels en zorgrobots. Gemeenten kunnen projecten doen om jongeren en andere werkzoekenden naar werk te begeleiden, startende ondernemers kunnen bij het mede door de EU gerealiseerde Startershuis in Deventer terecht, in Luttenberg komt een seniorencentrum en het zwembad in Heeten kan door subsidie blijven bestaan.

In Overijssel kwamen door EU-geld robots in de zorg. / Alexander Schipper | ANP

... je bent een Fries

In Friesland worden projecten gesteund die wat doen tegen de vergrijzing, zoals in Sneek het ontwikkelen van een digitaal zorgplatform en in Heerenveen een project voor een nieuw systeem in het ziekenhuis. Maar ook projecten die kansen bieden voor jongeren in bijvoorbeeld Sneek en het aan het werk helpen van 55-plussers in de gemeente Skarsterlân, worden ondersteund. Daarnaast wordt er gekeken naar hergebruik van visafval in Jelsum en een duurzamer proces van het verwerken van garnalen in Harlingen.

… je bent een Zeeuw

Om de scheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk makkelijker te maken, investeert de EU in een nieuwe sluis in Terneuzen. Deze haven kan dan grotere schepen ontvangen, wat goed is voor de handel. Verder worden systemen voor oesters in Yerseke en tong in Kamperland, de verbetering van aardappelen in Rilland en zelfrijdende machines voor het land in Middelburg gesteund.

De naam Goudse kaas is beschermd door de EU. / Robin Utrecht | ANP

… je bent een Limburger

Limburgse jongeren en kwetsbare groepen worden door subsidies aan de gemeenten Maastricht en Aken-Neurode geholpen bij werk en werken over de grens. Universiteit Maastricht krijgt geld voor meer dan 100 onderzoeksprojecten. De textielindustrie Sittard-Geleen kan met financiële steun ook vooruit en Maastrichtse wetenschappers krijgen support bij een nieuwe behandeling van longkanker.

… je bent een Brabander

In Waalwijk wordt een nieuwe techniek en duurzaam materiaal ontwikkeld voor het vormen van plastic. Daarbij krijgt de gemeente Tilburg hulp om jeugdwerkloosheid aan te pakken. En wist je dat scholen, bijvoorbeeld de Zwaaikom in Oosterhout en het Da Vinci College in Roosendaal, ook geld krijgen? Verder hebben de universiteiten van Eindhoven en Tilburg en bedrijven Philips en ASML hulp gekregen bij meer dan 200 projecten.

… je bent een Drentenaar

De EU vindt projecten in de Nederlands-Duitse grensregio erg belangrijk, zoals Common Care, een samenwerking voor het verbeteren van zorgaanbod dicht bij huis. Of het project energiezuinige en intelligente straatverlichting in Emmen, een microserver met laag energiegebruik in Dwingeloo en het produceren van antilichamen tegen kanker in Nieuw-Amsterdam. Zélfs een intelligent irrigatiesysteem voor aardappelen in Geesbrug wordt door de EU niet vergeten.

Zelf zoeken

Wie zelf wil uitzoeken wat Europa voor jou in je eigen regio doet: kijk dan op de site wat-europa-voor-mij-doet.eu.