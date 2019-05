Te veel publiek: huldiging Ajax daarom om 16.00 uur

Hollywoodlegende Doris Day is op 97-jarige leeftijd overleden. Ze was naast zangeres ook actrice en dierenactiviste. Doris Mary Kappelhoff, zoals ze in werkelijkheid heette, werd wereldberoemd door onder meer de song Que Sera, Sera uit de Hitchcockfilm The Man Who Knew Too Much (1956). Daarin speelde ze de hoofdrol naast James Stewart.

In de periode 1968-1973 schitterde ze in de televisieserie The Doris Day Show, die ook in Nederland werd uitgezonden.

Longontsteking