Studentenpetitie tegen renteverhoging studieschuld

Een petitie van de studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad moet ervoor zorgen dat de studie-renteverhoging niet doorgaat. Maandagmiddag behaalde de petitie al meer dan 30.000 handtekeningen.

5000 euro meer betalen

Als de renteverhoging erdoor komt, moeten studenten straks gemiddeld 5000 euro meer betalen dan met het huidige systeem. Daar hopen de organisaties een stokje voor te steken. Wat het wetsvoorstel extra lastig maakt, is dat deze met één zetel verschil valt of staat in de Eerste Kamer. Daar wordt het wetsvoorstel 28 mei behandeld. Dan is de Eerste Kamer er nog in de oude bezetting. In de Tweede Kamer stemden alleen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor de renteverhoging. De regeringspartijen hebben op 28 mei nog een kleine meerderheid in de Senaat van 38 zetels.

Er hoeft dus maar één senator tegen te stemmen of niet op te komen dagen om de meerderheid in gevaar te brengen. CDA en ChristenUnie waren tegen de renteverhoging, maar zeggen zich te houden aan de afspraken in het Regeerakkoord. Het is de vraag of alle senatoren dat ook doen. Zeker aangezien een aantal van hen al op de drempel staat om te vertrekken.

Motie Tweede Kamer

In december werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de rente van een studielening te baseren op de rente voor de Nederlandse staatsobligatie van tien jaar. Die rente is doorgaans hoger dan die van vijf jaar, waar de studierente nu op gebaseerd is. Op dit moment is de rente op de staatsobligatie van vijf jaar negatief, waardoor studenten die nu afstuderen geen rente over hun lening betalen. De rente op 10 jaar is op dit moment ook erg laag, 0,139 procent. De rente wordt iedere vijf jaar aangepast aan de percentages van dat moment.

Als de motie wordt aangenomen, zijn studenten die na 2015/2016 zijn begonnen met studeren, de pineut. Zij mogen hun schuld, na een wachtperiode van 2 jaar, in 35 jaar afbetalen. Een gemiddelde studieschuld is nu ongeveer 21.000 euro. Als er geen rente wordt gerekend, betaal je in 35 jaar elke maand 50 euro terug. Bij een rente van 0,139 procent wordt dit over de gehele looptijd ruim 400 euro meer.

Momenteel lage rentestanden

Maar de rentestanden staan momenteel buitengewoon laag. Omdat de rentes iedere vijf jaar worden bijgesteld, is de kans groot dat de verschillen veel groter worden. Het ministerie van Onderwijs rekent daarom met de gemiddelde rentes van de afgelopen tien jaar. Dan is de 5-jaarsrente 1,78 procent en de 10-jaarsrente 2,56 procent.

Het verschil in totale aflossing is bij een gemiddelde schuld van 21.000 euro volgens het ministerie zo’n 5000 euro. Dat is alleen voor studenten die meer dan 47.000 euro op jaarbasis verdienen. Verdienen zij minder dat dat, dan is hun maandbedrag lager en lossen zij dus niet de gehele schuld af - tenzij de regels in de toekomst veranderen, natuurlijk.