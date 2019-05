Nederlandse mediwiet populair in het buitenland

Nederlandse mediwiet is erg in trek in het buitenland. Zo in trek zelfs, dat de staat een tweede bedrijf gaat zoeken om extra medicinale cannabis te laten maken. Op dit moment groeit en teelt slechts een bedrijf mediwiet in opdracht van de overheid, maar de vraag naard deze soort wiet neemt sterk toe. Daarom wil het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) een tweede licentie uitgeven, zo schrijft de NOS.

Voorwaarden

Zestien jaar geleden werd de eerste licentie afgegeven. Omdat er een extra bedrijf bij zal moeten komen, worden binnenkort de voorwaarden bekend waaraan dat bedrijf moet voldoen. Vorig jaar werd er ook al geprobeerd een extra producent te selecteren, maar dat ging mis omdat er bezwaar was gemaakt tegen de procedure. De gestelde eisen zouden onredelijk zijn.

Buitenland

Bedrocan uit Emmeloord is op dit moment het enige bedrijf dat mediwiet mag produceren. Per week oogsten zij 80 tot 100 kilo, het BMC koopt daarvan alles op. Daarna wordt het geleverd aan apotheken en ziekenhuizen. De helft gaat naar gaat naar patiënten in onder meer Duitsland, Italië en Polen.

Goede kwaliteit

De mediwiet uit Nederland is van goede kwaliteit en die kwaliteit blijft vrijwel altijd hetzelfde, juist daarom is de Nederlandse cannabis zo in trek in het buitenland. „Wij zijn de enigen ter wereld die dat kunnen," zegt directeur Tjalling Erkelens van Bedrocan tegen het NOS. Omdat het om een opiaat gaat, wordt de gehele keten door BMC gecontroleerd. Er wordt geen plantje gegroeid zonder dat die geregistreerd wordt. Deze constructie dateert uit de tijd dat Els Borst (D66) minister van Volksgezondheid was. Zij vond dat cannabis als geneesmiddel beschikbaar moest komen.