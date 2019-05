'Harvey Weinstein schikt met slachtoffers'

Of je nu wilt lachen, huilen, rouwen of trouwen; voor alles bestaat een coach. Deskundigen maken zich zorgen over de wildgroei aan mensen die anderen willen helpen. „Het wordt moeilijker om het kaf van het koren te scheiden.”

Vier jaar was Desiree Tonino (54) single. Omdat Tonino, zelf schrijfcoach, graag weer aan de man wilde, besloot ze een datingcoach in de arm te nemen. Die gaf haar nieuwe inzichten op het gebied van verwachtingen en haar eigen blokkades. „Ik zag tijdens de gesprekken met mijn coach in dat ík altijd degene was die een eind maakte aan dates. En dan niet vanwege het karakter van hem, maar vanwege zijn randvoorwaarden.” De coachingsessies hadden succes: binnen een paar maanden had Tonino een relatie en inmiddels woont ze samen.

Is je huis een troep, dan is er een opruimcoach. Twintigers met levensvragen kunnen naar een millennialcoach. En wie te veel in een tunnelvisie zit, kan naar een mentale coach. Om nog maar te zwijgen over de opvoedcoaches, lifestylecoaches en lachcoaches. Al wandelend, dromend of tussen de paarden, koeien of ezels kun je bereiken waar je naar verlangt.