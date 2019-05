Facebook komt met eigen valuta

Facebook heeft plannen om begin 2020 een eigen valuta te lanceren. Volgens BBC News wil het sociale medium een eigen crypto currency lanceren. De digitale munt zal de GlobalCoin gaan heten.

Later dit jaar wil het medium de crypto currency al gaan testen. In principe moet de GlobalCoin in 2020 in pakweg twaalf landen te krijgen zijn en is het een manier voor mensen om veilig te betalen zonder bankrekeningnummer. Ook moet de currency betaalbaar zijn.

Focus op India

Voor er getest kan worden met de munt, moet er nog het een en ander aan problemen worden opgelost. Vorige maand schoof Facebooks CEO Mark Zuckerberg al bij Mark Carney aan tafel. Carney is gouveneur bij de Bank of England en besprak de kansen en risico's met Zuckerberg.

Die kansen ziet Facebook vooral in India, al ligt daar ook meteen een flinke uitdaging. Het land staat namelijk vrij vijandig tegenover virtueel geld. Dat terwijl Facebook hoopt dat mensen uit India die in het buitenland werken, makkelijker geld naar familie kunnen sturen via WhatsApp.

Crypto-wat?

Crypto currencies zijn een virtuele manier van betalen. Bitcoin is ongetwijfeld de meest bekende cryptomunt. Met deze munten kun je betalen voor echte diensten of producten, denk aan een hotelovernachting of eten. De munten worden bewaard in een online portemonnee en kunnen anoniem worden uitgewisseld onder gebruikers.