EU bereikt op 10 mei al het gevreesde Overshoot Day

Overshoot Day valt dit jaar voor de Europese Unie al op vrijdag 10 mei. Dat is geen feestelijke dag, maar de datum waarop de 28 landen samen al door alle natuurlijke voorraden heen zijn die het land dat ze bevolken jaarlijks aanmaakt.

„Vanaf vrijdag leven de Europeanen op krediet", stelt het Wereld Natuurfonds (WNF) in een rapport met het Global Footprint Network. „Dat betekent dat als de hele wereld zoals hen zou leven, de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen opgebruikt zou hebben die de planeet per jaar kan hernieuwen." Volgens berekeningen zouden we '2,8 planeten nodig hebben' als de hele wereld zo zou leven als de Europese Unie.

1 augustus

Met 10 mei loopt Europa dan ook ver 'voor' wat Overshoot Day betreft. Zo viel de mondiale Overshoot Day vorig jaar op 1 augustus. In 1981 was dat nog 14 december. Maar ook binnen de Europese Unie verschilt het heel erg per land. Zo was het kleine Luxemburg in februari al door de voorraden heen, net als vorig jaar, terwijl Roemenië de grens in 2018 pas op 8 augustus passeerde.

Mondiaal zijn de verschillen nog iets groter. Qatar was vorig jaar het eerste land met 9 februari als datum, terwijl Viëtnam net niet het hele jaar volhield met de voorraden en 21 december als Overshoot Day had.

Nederland?

Voor Nederland viel Overshoot Day afgelopen jaar op 14 april. Over 2019 zijn er nog geen gegevens te vinden. Maar of dat ook betekent dat we ons daadwerkelijk verbeterd hebben op dat gebied, durven we niet met zekerheid te zeggen.

Het WNF luidt in ieder geval de noodklok. „Dit tekort blijven we jaar na jaar uithollen door de natuurlijke bronnen van de aarde van andere landen en toekomstige generaties te lenen. We roepen de beleidsmakers op om maatregelen te nemen om de uitdagingen aan te gaan. De oplossingen bestaan, maar ze moeten nu geïmplementeerd worden.”