Dieren expres vrijgelaten: circus doet aangifte

Twee nachten achter elkaar zijn dieren ontsnapt van het terrein van circus Bolalou in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. Het gaat om vier lama's, vier pony's en een paard. De circusdirecteur, Steffie Rutten, vermoed dat iemand de dieren opzettelijk heeft losgelaten. Zij gaat aangifte doen bij de politie.

„Dit gaat eigenlijk te ver. Het is ook niet alleen gevaarlijk voor de dieren, maar ook voor de mensen die het doen", aldus de circusdirecteur. En dat blijkt maar: een van de pony's was in het water beland. „We hadden geluk dat hij reageerde toen ik riep. Anders hadden we hem misschien niet teruggevonden. Hij staat nu in de stal en heeft een warme deken. Het is nog wel afwachten, we weten niet hoe lang hij in het water heeft gelegen en of hij iets heeft opgelopen."

Teruggebracht door politie

In de nacht van zondag op maandag was een paar weggelopen, nadat een hek was opengezet. Gelukkig werd het dier wel weer snel teruggevonden. De volgende nacht, van maandag op dinsdag, ontsnapten de vier lama's, vier pony's en een paard. Op Instagram meldt de politie dat ze de dieren hebben teruggebracht naar het circusterrein.

Jongeren of dierenactivisten

„Wij hebben sterke vermoedens dat mensen onze dieren hebben laten ontsnappen. Een van de hekken rond ons terrein is vernield", zegt circusdirecteur Rutten. „We weten niet wie erachter zit. Het zouden jongeren kunnen zijn, maar ook dierenactivisten."

De politie meldt dat het circusterrein de komende dagen wordt meegenomen in het surveillancerondje in Hendrik-Ido-Ambacht. Circus Bolalou geeft woensdag tot en met zaterdag voorstellingen in de Zuid-Hollandse plaats.