Amerikaan wil dode kat eren met ruimtebegrafenis

Het verliezen van een huisdier is natuurlijk altijd verdrietig. De Amerikaanse Steve Munt wil zijn kat op een wel heel bijzondere manier eren en het dier een begrafenis geven om nooit te vergeten. De man wil de as van kat Pikachu namelijk de ruimte in laten schieten.

Afscheid zoals geen kat 'm kreeg

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft hij een GoFundMe-pagina opgericht, waarmee hij 5000 dollar wil verzamelen. „Pikachu zal een afscheid krijgen zoals geen kat dat ooit kreeg”, schrijft Munt op zijn GoFundMe-pagina. „Een deel van zijn stoffelijke resten, van zijn hart, zullen in een baan rond de aarde worden gebracht. Vanuit de ruimte zal hij toekijken over de aarde en kunnen we zijn locatie volgen terwijl hij de wereld overspoelt met liefde.”

Dat in de ruimte schieten kan je natuurlijk niet zelf doen, daarvoor heeft Munt de hulp ingeschakeld van het Amerikaanse bedrijf Celestis. Geloof het of niet, zij zijn gespecialiseerd in ruimtebegrafenissen, voor zowel mens als dier. Het bedrijf zal - als Munt voldoende geld bijeen krijgt - de as van Pikachu in een baan om de aarde brengen. Daar blijft het, tot het terug in de atmosfeer belandt en verdampt.

Primeur

Pikachu zal niet eens de eerste kat zijn die zo'n ruimtereisje maakt. De eerste kat in de ruimte was de Franse Félicette. De zogenaamde Astro-kat werd in 1963 de ruimte ingestuurd en blijft tot op heden de enige kat die levend en wel terugkeerde naar onze planeet.

Voor het bedrijf is Pikachu wel een primeur. Eerder stuurde het al de as van twee honden de ruimte in, Pikachu zou de eerste kat worden.