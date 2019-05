43 miljoen loterijgeld naar de sport

Wie weleens een gokje waagt, helpt - op weg naar een mogelijke financiële klapper - de sporters in ons land een handje.

De Nederlandse Loterij heeft vorig jaar 161,2 miljoen euro aan afdrachten uitgekeerd. Traditionele grootverdiener was de Nederlandse Staat met 101,6 miljoen euro, zo werd dit weekend bekendgemaakt. Wie met zijn of haar lot wacht op financieel geluk heeft echter ook de sport gesteund. Verschillende sportbonden kregen in 2018 in totaal 43,2 miljoen euro overgemaakt. De resterende 16,4 miljoen euro ging naar achttien verschillende goede doelen.

De Nederlandse Loterij bestaat sinds 2016 na een samenvoeging van verschillende kansspelen. Op dit moment worden zeven kansspelen aangeboden: Staatsloterij, Lotto, Euro Jackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto.

Winnaars krijgen het meest

De 161,2 miljoen euro die werd uitgekeerd is geen bedrag dat veel hoger of lager ligt dan eerdere jaren. Zo krijgt de sport jaarlijks ruim 40 miljoen euro. Het allerhoogste bedrag dat wordt uitgekeerd is uiteraard aan de winnaars van de loterijen. Het bedrag van 2018 werd dit weekend nog niet naar buiten gebracht, maar in 2017 kregen loterijwinnaars samen 775 miljoen euro op de bankrekeningen.

De Nederlandse sportwereld reageert weer blij op de ruim 43 miljoen. De bijdrage wordt zowel voor de topsport als voor sport in de volle breedte ingezet. „Iedereen in de sport heeft er wat aan. Hiermee worden contributies lager gehouden, kunnen competities worden georganiseerd en kan de sport via innovaties mee met maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitalisering. Ook de gehandicaptensport en de topsport profiteren van deze bijdrage”, zo meldt de Nederlandse Loterij.

Meer dan een half miljoen kinderen kunnen jaarlijks door loterijen de Avondvierdaagse wandelen. / Vincent Jannink | ANP

Top- en breedtesport

Sjors Röttger directeur Nederlands Handbal Verbond: „Dankzij de loterijen kunnen onze Oranjeselecties optimaal presteren en krijgen alle leeftijdsgroepen de kans om kennis te maken met onze mooie sport door middel van diverse breedtesport activiteiten.”

Paul Sanders, directeur-bestuurder van de Koninklijke Wandel Bond Nederland, vult aan: „Met de steun van Nederlandse Loterij onderhouden we onze community Wandel.nl, verzorgen we zes prachtige wandelpaden en bezorgen we jaarlijks 550.000 kinderen op 600 plaatsen in Nederland een feestelijke Avond4daagse.”

Tot slot Gerard Dielessen, Algemeen Directeur NOC*NSF: „Ieder jaar weer maakt de Nederlandse Loterij het met haar afdracht mede mogelijk dat zo veel mensen in Nederland aan sport doen en van sport genieten. Dat is erg belangrijk want er valt veel te winnen met sport.”

Goede doelen

De achttien doelen die vorig jaar op een flinke loterijbijdrage konden rekenen: Aidsfonds, Brandwonden Stichting, Diabetes Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, HandicapNL, Hartstichting, Hersenstichting, KNCV Tuberculosefonds, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Maag Lever Darm Stichting, Nierstichting, Oranjefonds , Prinses Beatrix Spierfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Reumafonds, Kansfonds en vfonds.