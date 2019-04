We zeggen nog best vaak Koninginnedag

Hoewel we zaterdag voor de vijfde keer Koningsdag vieren, zijn we nog altijd niet gewend aan de ‘nieuwe’ naam. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (57 procent) verspreekt zich regelmatig en zegt Koninginnedag.

Ook geeft 47 procent aan – zo laat een onderzoek van radiostation 100% NL zien – nog steeds in de war te zijn over de datum. 30 april zit bij velen nog onder de hersenpan vastgeroest. Wat we absoluut niét vergeten: wandelen over de rommelmarkt. Dat is onze favoriete bezigheid, want één op de drie Nederlanders brengt Koningsdag zo door.

Mannen en alcohol

Ondanks dat bijna een kwart van de mannen pas op het laatste moment beslist hoe Koningsdag wordt gevierd, scoren vooral feestjes goed bij de Hollandse heren. Meer mannen dan vrouwen bezoeken een gratis of betaald feest of festival. Bijna de helft van de dames nuttigt één tot vijf glazen alcohol. Een derde van de mannen stelt op deze nationale feestdag meer alcohol tot zich te nemen dan tijdens een gebruikelijk avondje stappen.

Foto: Evert Elzinga / ANP

Amsterdam de favoriet

Feestgangers gaan het liefst naar Amsterdam. 26 procent van de ondervraagden, zo meldt 100% NL, vindt de hoofdstad de leukste plek om Koningsdag te vieren. Daarna volgen Utrecht en Eindhoven.

Tot slot nóg een feitje waarvan we op Koningsdag blijkbaar in de war raken. Eén op de vijf Nederlanders weet niet precies wat er op deze dag eigenlijk gevierd wordt… Desondanks is 70 procent van de bevolking trots op Koningsdag.