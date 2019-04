Wat draagt Máxima zaterdag? ‘Het kan alle kanten op'

Koningsdag in weer in aantocht. Dé vraag is dan: wat draagt onze koningin? Máxima-kenner Josine Droogendijk (28) hoopt op een outfit van een Nederlandse ontwerper.

Een jaar of vijf was Josine Droogendijk toen haar fascinatie voor prinsessen begon. Ze liep rond met een toverstafje, stond op Koninginnedag achter het dranghek en knipte alle prinsessen uit die ze tegenkwam in bladen. In 2001, Droogendijk was toen 10, kreeg ons land een ‘eigen’ prinses: Máxima. De IJsselmuidense bewaarde álle outfits van onze kersverse royal in een plakboek en al snel volgde haar eigen weblog Maxima is cool.

Máxima-kenner Josine Droogendijk omschrijft de stijl van Máxima met de woorden lef, kleurrijk en onvoorspelbaar. Foto: ANP.

Meer dan 900 outfits

Vanaf dat jaar houdt ze ook bij welke outfits Máxima wanneer en waar publiekelijk draagt. Gestructureerd op jaar, maand en dag in mapjes op haar computer. Inmiddels zijn we achttien jaar verder en staat de teller op iets meer dan 900 outfits. Droogendijk kent ze allemaal. Ze houdt ook bij hoe vaak een outfit wordt gedragen – gemiddeld vier keer. Glimlachend: „En dat is dan ook precies dezelfde outfit, inclusief dezelfde accessoires en meestal ook hetzelfde kapsel.”

Onze koningin is niet zo van het mixen van haar outfits, weet Droogendijk. „Ze doet dat opvallend weinig, zeker in vergelijking met haar collega’s.” Dat is jammer, omdat het in zoveel gevallen heel goed zou kunnen. „Veel setjes bestaan uit een blouse en een rok, die kun je goed combineren.”

Knipoog

Máxima heeft drie vaste ontwerpers: Natan (Belgisch), Claes Iversen en Jan Taminiau (beiden Nederlanders). Droogendijk is benieuwd in wat voor outfit onze koningin zaterdag door Amersfoort zal paraderen. „Ik hoop dat ze op een Nederlandse feestdag voor Nederlandse mode gaat.”

In veel gevallen kiest onze koningin voor een ontwerp ‘met een knipoog’. „Twee jaar geleden koos Máxima in Tilburg voor een ontwerp van Jan Timiniau. Dat deed ze omdat hij uit die buurt komt. Vorig jaar in Groningen droeg ze een baret, die ze in 2004 ook in Groningen droeg. En Alexia had vorig jaar het spijkerjasje aan, dat Máxima destijds ook aan had. Je ziet dat ze er goed over nadenkt.”

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima samen met prinsessen Amalia, Ariane en Alexia tijdens Koningsdag 2017 in Tilburg. Foto: ANP / Robin Utrecht.

Geen stylist

Dat ‘nadenken’ doet ze zelf, Máxima heeft geen stylist die bepaalt wat ze draagt. „Ze wijkt ook daarin af van wat gebruikelijk is, maar ze wil graag de touwtjes in handen houden. En ze laat zien dat ze dat kan.”

Droogendijk omschrijft de stijl van Máxima met de woorden lef, kleurrijk en onvoorspelbaar. „Máxima durft de grenzen op te zoeken. Tegelijkertijd gaat ze mee met de mode. Nu draagt ze bijvoorbeeld veel midirokken en midijurken en kiest ze voor bijzondere mouwen. Ook draagt ze tegenwoordig vaker een hoed, heeft ze haar haar wat uitgesprokener en draagt ze vaker een klassieke pump, zonder plateau. Dat past bij het modebeeld.” Wat voor outfit het zaterdag wordt, durft Droogendijk niet te zeggen: „Ze blijft onvoorspelbaar. En met Amersfoort zie ik nog niet direct een link.”

Josine Droogendijk: „Koningin Maxima durft en heeft lef."

Kleuren

Omdat de kenner zoveel met de mode van Máxima bezig is, inspireert het haarzelf in sommige opzichten ook. „Máxima maakt opvallende, en op het eerste gezicht soms onlogische kleurencombinaties. Als ik er langer naar kijk zie ik dat het wel kan. Dat inspireert me.” Lachend: „Maar de opgestoken kapsels en diamanten laat ik aan onze koningin over.”

Voorlopig blijft de expert de outfits van Máxima bijhouden op haar eigen site modekoninginmaxima.nl. Ze heeft een fotograaf die haar foto’s doorstuurt van alle publiekelijke evenementen waar de koningin verschijnt. Droogendijk zet dan meteen online van welke ontwerper haar kleding is en of Máxima het eerder heeft gedragen. „Ik sta niet meer langs de drankhekken zoals vroeger, maar haar kleding blijft iets magisch hebben.”

Koningin Maxima tijdens Koningsdag in Zwolle. Foto: ANP / Andreas Rentz.

Wat dragen de prinsessen?

Ook dochters Amalia, Alexia en Ariane hebben het wat betreft hun outfit zelf voor het zeggen. „Máxima zal vast een oogje in het zeil houden, maar de prinsessen mogen zelf kiezen wat ze aantrekken”, zegt Droogendijk. „De ene keer is dat een outfit van een dure ontwerper, een andere keer gewoon en jurkje van Zara.”

Vorig jaar hield het uiterlijk van Amalia de gemoederen op social media aardig bezig. De prinses zou te dik zijn en het mantelpakje te lichtroze. Daar was ze het niet mee eens. „Alexia heeft duidelijk de modegenen van haar moeder, maar Amalia zag er ook verzorgd en blij uit.” Ze hoopt dan ook dat de reacties dit jaar milder zullen zijn. „Zij voelde zich goed in haar kleding en dat zag je. Daar gaat het om.”