Treinreizen makkelijker door modern instapbord

Goed nieuws voor de treinreizigers onder ons, dat wordt binnenkort namelijk nog comfortabeler. ProRail werkt aan het station van de toekomst waar koffie en je krant klaarstaan. En op Utrecht Centraal begint vandaag een nieuwe proef waarmee je precies weet waar nog zitplaatsen zijn. Met instapinformatie op de borden op spoor 18 weet je hoeveel plek er is én wanneer de trein precies zal vertrekken.

Aftellen tot vertrek

Ook staat op de borden de stoppositie van de trein aangegeven. Zo weet je dus precies of je niet staat te wachten op een plek waar de trein straks nog een stuk voorbij rijdt. In de app is het op Utrecht Centraal voor alle perrons al mogelijk om te zien waar de trein precies stopt, er staat zelfs aangegeven waar de deuren zich bevinden.

Tien seconden voor de trein vertrekt, wordt er op het bord afgeteld tot wanneer de conducteur het fluitsignaal geeft. Op de borden is ook te zien waar nog zitplaatsen zijn en welke coupé's vol zitten. NS onderzoekt of dit ervoor zorgt dat de trein beter op tijd rijdt. De proef duurt tot half juni, valt te lezen op de website.

Scheve treinen

Op perron 18 vertrekt normaliter de intercity naar Den Bosch. NS koos juist deze trein omdat veel reizigers op dezelfde plek instappen. Daardoor is het op sommige punten van de trein stampvol, terwijl er in andere coupé's ruimte zat is. De trein van maandag 17:24 uur is het beste voorbeeld volgens NS: „Deze trein bestaat uit 10 rijtuigen. Op een maandag zitten er ongeveer 700 reizigers in deze trein, maar er is plek voor meer dan 1000 reizigers. Het 8ste rijtuig is met 158 procent overbezet, terwijl in het 2de en 3de rijtuig maar liefst tweederde van de stoelen nog beschikbaar is."

Grote kans op zitten

Mocht je de pech hebben dat je zelden kunt zitten in de trein, dan hoopt de NS dat ook op te lossen. Het aantal reizigers groeit volgens de organisatie elk jaar, maar er worden ook nieuwe treinen aangeschaft. NS claimt dat de zitplaatskans 95 procent is en dat er voor 30 procent van de stareizigers eigenlijk gewoon een zitplaats is.

De proef zal zes weken duren. Daarna zal de NS kijken of reizigers inderdaad comfortabeler naar Den Bosch reizen en of de trein op tijd rijdt.

Comfortabeler reizen

Moet je toch wachten op je trein, dan hoopt ProRail je het een stuk comfortabeler te maken op stations. De komende tien jaar wordt er 3,5 miljard euro gestoken in het vernieuwen en verbeteren van stations. Stations krijgen meer liften, hellingbanen, sanitaire voorzieningen, camera’s en andere technische snufjes. Ook komen er meer stations bij, omdat daar veel behoefte aan is, vooral doordat er steeds meer woonwijken verrijzen.

Met data wordt het station van de toekomst een stuk prettiger, door die data staan koffie en de krant klaar als de reiziger aankomt. Met verlichting op het perron moet duidelijk worden waar ingestapt kan worden en via de app moet je straks een parkeerplek in de fietsenstalling kunnen reserveren.

Tevreden over 2018

De spoorbeheerder kijkt tevreden terug op 2018. Meer treinen reden op tijd: ruim 91 procent was op tijd terwijl dat in 2017 nog ruim 90 procent was, blijkt uit het jaarverslag. Ook de met softwareproblemen kampende Hogesnelheidslijn (HSL) deed het beter. 82,7 procent van de HSL-reizigers arriveerde op tijd, boven de norm van het ministerie van 82,5 procent, aldus ProRail.

Veel gemeenten hebben al gevraagd om een 'eigen' station. Volgens ProRail is er ruimte voor ongeveer twintig stations. Zover is het nog niet. Er moet nog over worden onderhandeld met overheden en financiers, de stations moeten ingepland, ingepast en gebouwd.