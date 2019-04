‘Super super hyped’ voor de laatste Avengersfilm

Rijendik staan ze dinsdagavond te wachten, om om één minuut over twaalf de eerste beelden van de laatste Avengersfilm te kunnen zien. Dinsdagnacht gaat The Avengers Endgame in première en wie denkt dat niemand zo gek is om ’s nachts naar de bioscoop te gaan, heeft het goed mis. Ze zijn goed voorbereid, de Nederlandse Marvelfans.

„Ik ben super super hyped”, vertelt Denise Brilman, van Dutch Cosmunity (cosplays). Ze is Marvel-fan van het eerste uur en heeft dan ook heel veel zin in de laatste Avengers-film. „Mentaal ben ik er echt niet klaar voor, maar fysiek sta ik te springen. Ik kan me ook echt helemaal niet concentreren vandaag. Deze film is echt waar ik het meest naar uit heb gekeken deze maand.”

Denise Brilman / Eigen foto

Qua voorbereiding is ze er klaar voor. „Ik wilde eigenlijk alle films opnieuw kijken, maar daar had ik geen tijd meer voor. Uiteindelijk heb ik een recap gekeken over wat er nu precies gebeurd is in de afgelopen tien jaar.” Naar de bioscoop gaat ze alleen. „Ik wil niet gestoord worden.”

Eindknaller

Endgame is de 22e film in het Marvel Cinematic Universe en de vierde Avengers-film. Het is het tweede deel van Infinity War, die vorig jaar april uitkwam. De twee films zijn achter elkaar opgenomen, maar in tweeën gehakt. „De laatste film had een behoorlijk open einde, maar met Endgame wordt alles afgerond”, vertelt Brilman. „Dit is de eindknaller.” Ondanks het grimmige einde van Infinity War houdt de superfan hoop voor Endgame: „Ik ga ervan uit dat iedereen die op de filmposter staat, ook in de film zal zitten…”

Kenny Rubenis / Eigen foto

Metro’s Dating For Geeks tekenaar Kenny Rubenis besteedde dinsdag al aandacht aan de nieuwe film in zijn strip. „Ik denk dat Endgame de komende weken de strip wel zal domineren.” In zijn strip staat een van de hoofdpersonen op het punt te bevallen, precies op de avond van de première. „Dat heb ik bewust zo gedaan. Ik heb lang naar dit punt in de strip gewerkt, precies zoals Marvel ook al jaren naar Endgame toewerkt. Ik vind het wel leuk dat dat zo synchroon loopt.”

Rubenis zit vannacht niet in de bioscoop, hij wacht tot woensdagochtend. „Ik doe ook al tien jaar mee met de hype, ik zie de films altijd op de eerste dag dat ze uitkomen. Maar ik wil wel goed uitgeslapen zijn, dus ik ga altijd naar de eerste voorstelling in plaats van de nachtelijke.” Een latere voorstelling zit er weer niet in, uit angst voor de spoilers. Bij één keer kijken zal het overigens niet blijven. „Ik denk dat in de film in de eerste week een keer of twee, drie zal zien.”

Bijzonder

Endgame gaat een bijzondere film worden, al is het maar omdat het de laatste film is waar Marvel-bedenker Stan Lee een cameo in zal hebben. Sinds jaar en dag komt hij voor in de films, maar afgelopen november overleed de grootheid. „In Endgame zal Stan op een gegeven moment langskomen, dat gaat een emotioneel moment worden”, denkt Rubenis. In Captain Marvel werd door Marvel al stilgestaan bij het overlijden van Stan Lee: „Toen was het Marvellogo vervangen door een logo dat uit de beeltenis van Stan Lee bestond.”

Brilman kijkt enorm uit naar de cameo van Stan Lee. „Dat gaat sowieso een tranentrekker worden.” Ze gaat gewapend met een pak tissues naar de bioscoop, „ik denk dat ik ze heel hard nodig ga hebben.” Ze verwacht namelijk niet dat alle hoofdpersonages de film zullen overleven. „Ik verwacht dat een aantal karakters zal verdwijnen, en ik moet nog even leren daarmee om te gaan. Ik ben namelijk enorm fan van Iron Man, maar er zijn sterke indicaties dat hij het niet zal overleven.” Zo is het contract van Iron Man-acteur Robert Downey jr niet verlengd en is er nog geen nieuwe Iron Man film aangekondigd.

Een deel van de cast van Endgame / ANP

Koek is op

Dat er een einde aan sommige karakters zal komen, is voor Brilman niet meer dan logisch. „We zijn nu al tien tot twaalf jaar bezig met deze films, je kunt niet eeuwig een rol blijven spelen. Op een gegeven moment is de koek op en dat moet er of een nieuwe acteur komen of het karakter verdwijnt uit de universe.”

In tegenstelling tot Iron Man zijn er al wel andere nieuwe Marvel-films aangekondigd. Endgame betekent namelijk niet het einde van de Marvel-universe. „Dat het hierna verdergaat, staat buiten kijf”, aldus de fan. Onder meer nieuwe films van Guardians of the Galaxy, Spiderman en Black Panther staan al op de planning. „Van heel veel helden volgt nog een nieuwe film.”

Eigenlijk is Endgame dus helemaal niet het einde van het verhaal. „Integendeel. De strips gaan tot in het oneindige door. Ze zullen nu waarschijnlijk wel de huidige chronologische lijn aanhouden en niet, zoals in de strips nog weleens gebeurt, de universe rebooten, maar we zijn wel aan het opbouwen naar een nieuwe universe.”