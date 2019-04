Ollongren niet vervolgd om 'Baudet-uitspraken'

Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) wordt niet vervolgd voor uitspraken die zij heeft gedaan over politicus Thierry Baudet. De beklagkamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft dat besloten. Het Openbaar Ministerie en het hof besloten dat vorig jaar ook al maar de FvD-leider had daartegen beroep aangetekend. Dat beklag werd donderdag afgewezen. Er is tegen deze beslissing geen hoger beroep mogelijk.

Baudet wilde dat de minister wordt vervolgd wegens smaad of laster. Hij vond dat Ollongren hem had afgeschilderd als racist. Dat gebeurde in zijn ogen tijdens een Ien-Daleslezing begin 2018, waarin Ollongren hem ervan had beticht dat hij ras had betrokken in het politieke debat. Aanleiding was een omstreden uitspraak van een partijgenoot van Baudet die zei dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan anderen.

Politieke debat

Het hof wijst erop dat Ollongren haar uitlatingen heeft gedaan als politica in het kader van het publieke debat. Het hof verwacht geen veroordeling voor haar uitlatingen en ziet dan ook geen reden voor vervolging. Daarbij gaat het hof ervan uit dat in dit geval het belang van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting zwaarder zou wegen dan het belang van de bescherming van de goede naam en reputatie.

Omdat er een fout was gemaakt tijdens de beklagprocedure, heropende het hof de zaak eind vorig jaar. Daarop zijn Baudet en Ollongren in de gelegenheid gesteld om hun zegje te doen bij de behandeling in de raadkamer, op 8 maart. Ollongren wilde donderdag niet meer reageren op de kwestie.