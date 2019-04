Miljard opgehaald voor zelfrijdende auto Uber

In Rotterdam is vrijdagochtend een tabakswinkel beschoten. Niemand is gewond geraakt. Het incident gebeurde in de Oranjeboomstraat in de wijk Feijenoord. In dezelfde straat werd vorige maand een man doodgeschoten.

Lege hulzen

Of de twee incidenten verband met elkaar houden, is niet bekend. „We nemen natuurlijk wel alle informatie die voor ons waardevol is mee in het onderzoek. Dus ook wat daar eerder gebeurd is", aldus een politiewoordvoerster.