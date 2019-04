Man in elkaar gemept om spoilers Avengers: Endgame

Dat ongewenste spoilers voor de nodige ergernis kunnen zorgen, is algemeen bekend. En blijkbaar kan dit ook pijnlijke consequenties hebben. Op internet circuleren beelden van een bebloede man bij een bioscoop in Hong Kong.

Hij zou zijn verwondingen hebben opgelopen nadat hij het einde van de populaire superheldenfilmreeks verklapte aan mensen in een rij voor de bioscoop die de film nog moesten zien, zo schrijft Asia One.

Amerikaanse fans kwamen verkleed als hun helden naar de premiere ©AFP

Zonder spoilerwarning

De hitfilm waar de Marvelfans al tijden op wachtten, ging op woensdag 24 april wereldwijd in première. Volgens Taiwanese bronnen zou de man na het zien van de superheldenfilm van Marvel Studio's nogal enthousiast zijn over de afloop van het verhaal.

Hij zou bij het verlaten van de filmzaal naar buiten zijn gelopen om in luide bewoordingen de climax verkondigen. Dit tot groot ongenoegen van de mensen in de wachtrij voor de volgende vertoning. Hierbij liepen de gemoederen zo hoog op dat sommigen het recht in eigen hand namen en hem met geweld het zwijgen oplegden. De man liep onder meer een bloedneus op.

De authenticiteit van het incident wordt op internet in twijfel getrokken. Maar meerdere getuigen melden echter op sociale media dat het voorval wel degelijk heeft plaatsgevonden. Het is niet bekend hoe het op dit moment met de slachtoffers is en wat voor effect de spoilers op hun kijkervaring had.