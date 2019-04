Koningsdag blijft waarschijnlijk droog en warm!

Yes, mensen: trek die oranje zomerkleding maar alvast uit de kast. De kans is groot dat Koningsdag volgende week warm en droog verloopt, meldt Weeronline.

Mocht er toch een bui vallen, dan gebeurt dat eerder in het zuiden dan het noorden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zitten wat dat betreft goed in het centraal gelegen Amersfoort.

Lekker weertje

Omdat het nog wel even duurt voordat het Koningsdag is, wordt het vooruitzicht gegeven op basis van statistiek. Weeronline becijfert dat er liefst 90 procent kans is dat Koningsdag normaal of te warm verloopt. Daarmee wordt deze editie waarschijnlijk veel warmer dan afgelopen jaren: zo was het in 2016 en 2017 met 10,7 en 10,9 graden zelfs kouder dan tijdens Kerstmis.

Dit jaar is de kans op maximumtemperaturen boven de twintig graden, vijftig procent. Normaal is het op Koningsdag een graad of 15.

Hoe koud en hoe warm kan het zijn?

De koudste editie van Koninginnedag en Koningsdag ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden. Daarbij was de zon de hele dag niet te zien. Maar april doet wat-wil: de warmste Koninginnedag was in 1993. Het werd toen zomers warm met 26,9 graden in De Bilt.