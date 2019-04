Heb geen schijt aan je ontlasting, kijk achterom!

Poepen: we doen het allemaal, maar toch heeft poep niet bepaald een sexy imago. Sterker nog: we praten er liever niet over en een groot deel van de mensen doet het liefst alsof we er nog nooit van gehoord hebben. Daar moet verandering in komen. Een mooie dag om dat te doen is woensdag 10 april: Nationale Poepdag.

Belangrijk

De dag is in het leven geroepen door de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) om de relatie tussen ontlasting en gezondheid te benadrukken. „Want de spijsvertering is heel erg belangrijk”, aldus een woordvoerder van de MLDS. „We weten dat het hart van levensbelang is en van de hersenen weten we dat ook, maar de spijsvertering is minstens net zo belangrijk en daar hebben we het niet zo vaak over.”

De woordvoerder heeft wel een – logische – verklaring voor het feit dat we over poepen, ondanks dat we het allemaal doen, liever niet praten. „Dat is cultureel bepaald. Als je als baby poept, knijpen mensen al hun neus dicht of trekken ze een vies gezicht. We leren dus dat poep vies is en het niet lekker ruikt. Daarom praten we het er ook liever niet over.”

Colourbox

Even bestuderen

Toch het is goed om af en toe eens even te bestuderen hoe je poep eruit ziet en wat dat betekent voor jouw gezondheid. Op MLDS ‘Poepwijzer’ lees je alles over wat de kleur, vorm en frequentie van jouw ontlasting te vertellen hebben. Als jouw poep rood is, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je bloed in je poep hebt. Niet meteen gevaarlijk, maar als het vaak voorkomt, wel. Je hoeft echter bij rode poep niet direct in doodsangst naar de dokter te rennen: rode kool en rode bietjes als avondeten? Dan kan jouw poep ook nog wel eens een rood kleurtje aannemen.

Kleurloze, witgele ontlasting is geen goed teken: dat kan wijzen op verstopping van de galwegen. En je poep mag donker zijn, maar als je ineens zwarte poep hebt kan dit ook (net als rode ontlasting) op bloedverlies wijzen.

Structuur

We weten allemaal dat diarree nooit echt een teken van goede gezondheid is, maar als je droge poep of kleine harde keutels poept kan het zijn dat de poep te lang in je darm heeft gezeten, wat weer verschillende oorzaken kan hebben. Zit er veel slijm in? Dan kunnen je darmen geïrriteerd zijn.

Wat is dan een perfecte drol? „Dan zul je eigenlijk moeten kijken naar de ‘Bristol Stool Chart’”, aldus de woordvoerder. „Ontlasting type 3 en 4 zijn ‘goed’. Dus de bruine, langwerpige drollen met een beetje structuur.” Wie dan op de Poepwijzer kijkt, ziet dat het ook niet erg is als er af en toe nog een restje eten te zien is. Heel normaal!

En dan heb je nog dat puntje; hoe vaak naar de wc gaan is nou normaal? „De meeste mensen hebben een eigen regelmaat ontwikkeld. Eens per twee dagen, eens per dag, drie keer per week... Het is belangrijk om naar de dokter gaan als het afwijkt van onze normale stoelgang.”

Praten over poep

Of de MLDS graag verandering ziet in hoe mensen nu omgaan met het onderwerp poep? „Jazeker”, antwoordt de woordvoerder. „Daarom hebben we vanaf vandaag een wedstrijd gelanceerd waarin leerlingen van de midden- en bovenbouw op basisscholen spreekbeurten moeten geven over de spijsvertering. We vinden het heel belangrijk dat er op jonge leeftijd en op scholen over spijsvertering wordt gepraat en ook dat men beseft wat de spijsvertering doet. Het is namelijk iets wat je helpt om je lichaam gezond te houden.”

Dus benieuwd of jij gezond bent? Kijk dan de volgende keer even achterom voordat je de wc doortrekt. In een poep en een scheet gebeurd, en je weet meteen hoe je darmen ervoor staan!