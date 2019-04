Grote betoging in Hongkong tegen uitleveringsplan

Koningsdag 2019 is zonder al te grote problemen verlopen. Er zijn tot nu toe veertien mensen aangehouden, wat beduidend minder is dan de zevenentwintig aanhoudingen van vorig jaar. Het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort is goed verlopen en de koning liet weten er graag nog eens terug te komen. Hoewel het op sommige plaatsen in het land flink regende, gooide dat geen roet in het eten.

Voor de enkele honderden vrijwilligers van het Rode Kruis was het een rustige dag. In de loop van de avond werd het iets drukker, maar het liep geen storm. Volgens een woordvoerster is het normaal dat het later, drukker wordt. „Dat zie je altijd. Hoe langer mensen op de been zijn, hoe meer onze mensen te doen hebben."

Rustig