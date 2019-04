'Gevonden 14-jarige' blijkt beroepscrimineel van 23

De jongen die woensdag ophef veroorzaakte door te zeggen dat hij de al jaren verdwenen Timmothy Pitzen is, blijkt een 23-jarige beroepscrimineel. Dat heeft de FBI bekendgemaakt. Pitzen is al sinds 2011 vermist.

De crimineel, Brian Rini, zei dat hij de 14-jarige Pitzen was en net was ontsnapt aan twee mannen die hem al jarenlang vast hadden gehouden. Een DNA-test bracht de waarheid aan het licht: hij bleek namelijk vorige maand vrijgelaten te zijn uit de gevangenis, en in bezit te zijn van een lang strafblad. Of hij wordt vervolgd voor het doen alsof hij Pitzen was, is nog niet bekend.

Emotionele familie

De familie dacht net dat hun nachtmerrie na acht jaar voorbij was en reageert verslagen op het nieuws, melden Amerikaanse media. Zijn oma zegt: „Het is verschrikkelijk. We zaten vreselijk in spanning, hoopvol en bang. Het was allemaal zo vermoeiend." Ook de vader van het jongetje is naar verluidt „helemaal van streek".

Pitzen verdween op 6-jarige leeftijd, nadat zijn moeder hem uit school had meegenomen. Ze bezochten in de dagen daarna toen een dierentuin en een waterpark, toen beroofde zijn moeder zichzelf van het leven. Ze liet een briefje achter waarop stond dat haar zoon veilig was, bij mensen die van hem zouden houden en voor hem zouden zorgen. „Jullie zullen hem nooit vinden", schreef ze.