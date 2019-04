Game of Thrones en de Iron Throne komen naar Utrecht

Toeristische trekpleisters als de Grand Canyon in Amerika en de Cliffs of Moher in Ierland zijn net zo mooi als gevaarlijk. Wat ze zo gevaarlijk maakt? Eén verkeerde stap en je valt honderden meters naar beneden. In anderhalve week tijd zijn er drie mensen in het ravijn bij de Grand Canyon gestort, waarvan het bij één zeker is dat het door het maken van een selfie kwam. Waarom gaan mensen zo ver voor de perfecte selfie?

Even je haar fixen, je arm in precies de juiste positie, foto-lach op je smoel en klik! Daar is je selfie. Sommige mensen maken er tientallen – al dan niet honderden – per dag. Maar het gebeurt te vaak dat mensen daar te ver in gaan, met de dood tot gevolg. Wereldwijd zijn er al meer dan 250 mensen omgekomen na het schieten van een selfie. Zulke selfies of death worden niet alleen op grote hoogte gemaakt: verdrinking is doodsoorzaak nummer één, hierna volgt geraakt worden door een trein. Van een klif afvallen of verbranden staan samen op plek drie. In de VS komt juist vaak voor dat mensen een selfie maken met een geladen geweer dat per ongeluk afgaat.