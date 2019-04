Foetus na abortus ingeschreven in bevolkingsregister

Voor zover bekend is er voor het eerst een foetus na abortus alsnog ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Een vrouw aborteerde haar kind, maar kreeg daar later spijt van. Met behulp van een advocaat heeft ze het voor elkaar gekregen dat het kind nu alsnog in het bevolkingsregister staat.

Dat meldt het EO-programma Nieuwlicht. Ouders kunnen sinds februari hun doodgeboren kind alsnog laten inschrijven. Dat kan met terugwerkende kracht, dus ook bij doodgeboren kinderen van voor februari. De duur van de zwangerschap is volgens de wet niet relevant.

Sprake van een mens

Don Ceder, de advocaat van de vrouw en tevens fractieleider van de ChristenUnie in Amsterdam, is blij met de uitspraak. Volgens hem betekent de registratie dat de overheid erkent dat er sprake was van een mens.

Abortus is tot de 24ste week van de zwangerschap legaal. Daarna abortus plegen is in principe verboden. Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van de moeder of het ongeboren kind in gevaar komt.