De engste achtbaan ter wereld is geopend

Veganisten in de Verenigde Staten kunnen binnenkort prima bij Burger King terecht: daar wordt een vegan Whopper geïntroduceerd. Eind 2019 moet de plantaardige burger in het hele land verkrijgbaar zijn. Het is jammer genoeg nog niet duidelijk of de burger ook in de vestigingen in Nederland zal verschijnen.

Beter voor het milieu

In de tientallen filialen waar Burger King met de burger proefdraaide, was het een groot succes. De burger was vooral populair onder jongeren, die vanwege dierenwelzijn en het milieu meer interesse hebben in alternatieven voor vlees. Ook vinden jongeren vegan en vegetarische opties vaak gezonder.