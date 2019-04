David Attenborough: 'Ik heb niet lang meer te leven'

Achter de geraniums zitten, daar doet de 92-jarige sir David Attenborough niet aan, maar hij is ook realistisch. „Ik word binnenkort 93 dus ik zal hier niet lang meer zijn, ik vind het lastig om over de toekomst na te denken. De voortekenen zijn niet goed", zo tekende de Britse krant The Guardian op.

Hij legt uit dat hij begrip heeft voor jongeren die de straat op gaan om tegen de klimaatverandering te protesteren. „Mijn generatie heeft er een puinhoop van gemaakt", aldus de documentairemaker met de legendarische vertelstem.

Nieuwe generatie

De hoogbejaarde bioloog deed deze uitspraken tijdens een gesprek met Christiana Figueres, de klimaatchef van het VN. Hij heeft geen goed woord over voor klimaatsceptici die denken dat het allemaal wel wat mee zal vallen met de gevolgen van overmatige uitstoot van broeikasgassen.

Wereldwijd gingen jongen de straat op om zich te laten horen tegen de klimaatverandering, volgens hen gaan de maatregelen die door overheden worden doorgevoerd lang niet ver genoeg. Deze protesten noemt Attenborough hoopgevend.

„Dit is de enige belangrijke reden waarvan ik overtuigd ben dat we vooruit komen. Als we niet meer vooruitkomen met jonge mensen dan is het afgelopen. Ouderen zouden beter naar jongeren moeten luisteren." Hij ziet de toekomst als hij er niet meer is echter somber in.

Documentairemaker

David Attenborough is misschien wel de bekendste maker van documentaires over de aarde. In 1952 begon de bioloog bij de Britse omroep BBC. Hij maakte in de decennia die daarop volgden tientallen films over het leven op aarde waarin hij de rol van presentator vervulde. Daarbij voorzag hij de series Wildlife on One, The Blue Planet en Planet Earth van legendarisch commentaar met zijn kenmerkende rustige vertelstem.

Ondanks zijn hoge leeftijd produceerde Attenborough onlangs een nieuwe documentaireserie die luistert naar de titel Our Planet. Hierin schetst hij een confronterend beeld van wat er met de aarde gebeurt als er niet snel verregaande maatregelen worden genomen om de opwarming van de planeet tegen te gaan.

Volgens de documentairemaker bepalen de keuzes die in de komende twintig jaar gemaakt worden het lot van al het leven op aarde. Deze serie is sinds begin april te zien op Netflix.