D66: pak Nederlandse onderscheiding van Brunei af

D66 wil dat de Sultan van Brunei een hoge Nederlandse onderscheiding afstaat die hij van de toenmalige koningin Beatrix heeft gekregen. Afgelopen week voerde de Aziatische oliestaat nieuwe shariawetten in waardoor de doodstraf kan worden gegeven bij overspel, verkrachting en aan homoseksuelen.

'Barbaars en walgelijk'

„In Brunei krijgen LHBTI’s nu de doodstraf door steniging. Barbaars en walgelijk”, twittert D66’er Sjoerd Sjoerdsma. Hij wil dat minister Blok de ambassadeur van Brunei formeel vraagt de shariawetten in te trekken. „Maar daarnaast is er nog iets. De sultan is door onze toenmalige koningin verblijd met de allerhoogste onderscheiding die Nederland kent: Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat zit als een graat in mijn keel”, aldus Sjoerdsma. Hij vraagt minister Blok om de onderscheiding in te trekken.

De sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah, werd in 2013 bij een staatsbezoek door de koningin benoemd tot Ridder van Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Omgekeerd kreeg Beatrix tijdens dit bezoek de hoogste Bruneise onderscheiding.

Kritiek

De nieuwe shariawetten leiden tot veel kritiek. Zo werd er gisteren door honderden mensen in Londen gedemonstreerd tegen de invoering van de wetten. Ze demonstreerden bij hotel The Dorchester, wat eigendom is van Brunei.

Ook celebrities als George Clooney, Ellen DeGeneres en Elton John spreken zich uit tegen de shariawetten. Ze roepen op tot een wereldwijde boycot van de hotels van de sultan. Meerdere bedrijven, zoals de Deutsche Bank, hebben de afgelopen week al aangekondigd mee te doen aan de boycot en jongerenreisbureau STA Travel biedt geen reizen meer aan met vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij van Brunei, Royal Brunei Airlines.