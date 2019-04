'Ajax is Kampioen': Danny Lukassen is er klaar voor!

Gaat de geschiedenis zich herhalen? Zanger van het bekende Ajax-nummer slash huiszanger van oranje slash bloemenman Danny Lukassen is er in elk geval klaar voor #Dannyopdemiddenstip, „zet jij hem in?"

Waanzinnig

‘Aan de bar, waar ik hoor’, appt hij zijn locatie door, met een lachende emoji erachter. Hij lijkt er wel wat op, zal iets later blijken, want vanaf de eerste minuut zit er bij Danny Lukassen (47) -„met een K, hè”- een lach op het gezicht. ,,Ik heb hier nog gewerkt’, knikt hij naar de bar in Brasserie de Keijzer, ,,En hier tegenover...” Hij knikt nu naar het Museumplein. ,,Nou ja, dat vergeet je natuurlijk nooit meer, dat was gewoon waanzinnig.”

Zijn heldere blauwgroengrijze ogen knijpt hij tot spleetjes, ziet het allemaal weer voor zich. 200.000 mensen waren er op die dag in mei 1995, toen Ajax werd gehuldigd als Europees Kampioen. ,,Ik kwam onder politiebegeleiding aan, had net een optreden in de Vijf Uur Show achter de rug.” Op het podium, toen de eerste noten van zijn hit klonken, ging de hele menigte los. Een grote deinende rood-witte massa dat synchroon met hem ‘Ajax is kampioen’ zong, „dat moment daar was echt geluk.” Een grijns siert zijn lippen, ,,en toen had ik nog haar.”

'Prima hoor...'

Dat het leven kan verkeren, weet de joviale Lukassen alles van. Hij zou de horeca ingaan, werkte bij een videotheek in Holendrecht en zong zo’n beetje bij alles wat hij deed. ‘Weet je wat jij eens zou moeten doen..?’ tipten meerdere mensen en van een aantal talentenjachten rolde hij zo het vak in. Danny Lukassen werd een bekende in het Hollandse circuit. Hij en zijn toenmalige manager Theo ‘Steef Regelneef’ Adriaanse, waren op een goede nacht na een optreden op weg naar huis, toen Theo hem aanstootte. ,,We moeten een Ajax-liedje maken op Malle Babbe!” Danny knikte en zei: ,,Prima hoor... Shoarmaatje halen?” Hij schatert het uit, ,,zo ging het toen echt, maar we hebben het gedaan.” Ruim 33.000 singles werden verkocht, nummer 3 in de top 40 en de rest is geschiedenis.

Hazes

Toch had hij het er na een paar jaar ook even mee gehad, bekent hij. ,,Het was een gimmickplaat geworden en voor mijn gevoel stond het mijn carrière in de weg.” Wroeging daarover heeft hij niet, ,,ik heb zoveel mooie dingen gedaan.” Als ‘huiszanger’ van Supportersclub Oranje waardoor hij elke interland optreedt en als zanger Danny Lukassen. Hazes-ballads zingt hij het liefst, maar dan wel van ‘de ouwe’, waarvoor hij ooit nog het openingsnummer van zijn laatste cd schreef. Hij treedt op door het hele land en ja, ook gewoon in Rotterdam, ,,ik heb ook Feyenoorders als fan.”

Zijn telefoon gaat geregeld, eentje neemt hij op. ,,Hoi vriendje, ik zit even in een interview.” Een van zijn zoons, vertelt hij als hij heeft opgehangen. Hij zoekt een paar foto’s op van een vrolijk uitziende tiener en dito twintiger. Trots: ,,dit zijn mijn jongens, ik neem ze soms ook mee naar Ajax.”

Stilzitten is niets voor de energieke zanger en omdat ‘het vak’ nu eenmaal onzeker is, ging hij in de bloemen en runt inmiddels een florerende flora-business, waarmee hij onder meer bloemenabonnementen verkoopt. Hij houdt van de afwisseling, maar zijn hart ligt bij muziek, dus toen het een paar maanden geleden begon te kriebelen en het lekker met Ajax ging, besloot hij zijn single nieuw leven in te blazen, met een paar aanpassingen (Louis van Gaal eruit, koning en koningin erin), ,,En meer effectjes en andere bijgeluiden. De oude hit in een nieuw jasje.”

Voetbalfeestje

Hij merkt aan alles dat iets in de lucht hangt. De Facebook-vriendschapsverzoeken in Instagramvolgers stromen binnen, vorige week was hij nog bij 6 Inside -,,het zijn er niet veel, maar elke kijker is meegenomen”- en vandaag zit hij bij Tijd voor Max. Te gast bij Wilfred Genee’s Voetbal Inside lijkt hem wel wat, ,,maar als ze me alleen al draaien, ben ik ook al blij.” De Godenzonen zouden nog best eens ver kunnen komen, denkt hij. ,,Nederland is in elk geval meer dan ooit klaar voor een voetbalfeestje.”

Dat radio-dj’s zijn muziek -en dat van vele andere Nederlandse artiesten- niet draaien, dat is natuurlijk jammer, maar, en nu haalt hij zijn schouders op, ook nooit anders geweest. Toch hoopt hij dat zijn Ajax is Kampioen nu wel gedraaid gaat worden, en dan vooral door Rob van Someren op Radio 10, vindt-ie een mooie vent. ,,Hoop doet leven, toch? Je weet maar nooit.”

#Dannyopdemiddenstip

Over een jaar of vijf zou hij graag beginnende artiesten begeleiden ‘op een eerlijke manier’, ,,er lopen zoveel zakkenvullers rond.” Maar eerst nog zingen. Hopelijk werkt zijn Ajax is Kampioen weer als een trigger en kan hij het nummer op veel plekken uitvoeren. In De ArenA bijvoorbeeld. Het zal moeilijk worden om dat voor elkaar te krijgen, maar natuurlijk wil hij dat. #dannyopdemiddenstip. Hij begint te lachen, ,,zet jij hem in?”

#Dannyopdemiddenstip #lachenmetDanny

Dan loopt hij naar buiten, steekt de drukke straat over en staat stil op het gras van Museumplein, precies op de plek waar in 1995 200.000 man met hem meezongen. Hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren en hoort de grote grasmaaimachine achter hem niet eens als hij zijn Ajax is Kampioen neuriet. Hij krijgt er weer kippenvel van, ,,deze plek heeft voor altijd iets magisch.”

Kwaliteit belangrijk

Aan Ajax is Kampioen heeft Danny Lukassen niets verdiend, de opbrengsten gaan naar de makers van het origineel Malle Babbe Lennaert van Nijgh en Boudewijn de Groot, ,,maar er zijn natuurlijk wel veel optredens uit voortgekomen.”

Op 28 juni is zijn jubileumconcert. Heel bescheiden, in een kerkje in Abcoude, ,,Maar wel meteen uitverkocht, hè? Ik had posters laten maken, maar heb ze niet eens hoeven ophangen!” Altijd kwaliteit boven kwantiteit bij hem, ,,ik heb een toporkest, we zijn nu al druk aan het oefenen.” En dan is er ook nog zijn nieuwe plaat, een eerbetoon Ramses Shaffy. Timing is alles, ,,dus nog even kijken wanneer het beste moment is, ligt er ook aan wat Ajax doet...”