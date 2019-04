54 Ajax-supporters aangehouden in Italië

Het zover: maandagavond kunnen we eindelijk genieten van het laatste seizoen van Game Of Thrones. Het is zo’n beetje de meest besproken serie aller tijden. Om 21.00 uur kunnen ook Nederlandse fans de start van het laatste seizoen zien.

Nog nooit was een serie zoveel besproken. In totaal werd er zo’n 200 miljoen keer getwitterd over Game of Thrones. Alleen dit jaar werd er al ruim 15 miljoen keer over de serie getwitterd. Vooral toen de trailer van het nieuwe en laatste seizoen uitkwam, ging het internet los.

The Dragon and The Wolf