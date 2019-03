Zo'n duizend basisscholen sluiten op vrijdag de deur

Grote kans dat de basisschool bij jou om de hoek vandaag vrij stilletjes is, want zo'n duizend scholen sluiten op vrijdag hun deuren. Onderwijzers komen gezamenlijk in actie tegen de lage salarissen en hoge werkdruk op scholen.

Het protest is in principe bedoeld voor leerkrachten uit álle onderwijssectoren, maar uiteindelijk hebben bijna alleen basisschoolleraren gehoor gegeven aan de oproep. Op maar tientallen middelbare scholen wordt vandaag geen wiskundeles gegeven en op mbo's, hbo's en universiteiten is überhaupt geen sprake van een staking.

Iedereen naar Den Haag

Om 12.00 vindt een manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag voor meer investeringen in het onderwijs. Da's hard nodig, aldus de Algemene Onderwijsbond: volgens hen is er 4 miljard euro nodig om de totale onderwijsomstandigheden te verbeteren.

Vrije dag

Nu, aldus de AOb, zo'n 2600 basisscholen dichtblijven, zijn veel adressen voor buitenschoolse opvang extra lang open. Verder worden er allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen op sleeptouw te nemen, zoals uitstapjes naar de stad en kinderfilms in de bioscoop.