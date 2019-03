Zinédine Zidane terug als hoofdtrainer Real Madrid

Met onmiddellijke ingang keert Zinédine Zidane terug bij Real Madrid. De Fransman is de opvolger van Santiago Solari, die maandag als hoofdtrainer werd ontslagen. De Argentijn heeft wel een aanbieding in beraad om betrokken te blijven bij de Spaanse topclub.

Zidane krijgt een contract dat in de zomer van 2022 afloopt. Zidane wordt om 20.00 uur gepresenteerd.

Hij vertrok op eigen initiatief

Zidane vertrok eind mei vorig jaar bij Real. De 46-jarige oud-voetballer was erg succesvol. Met Real won hij in 2,5 jaar tijd liefst drie keer de Champions League. Zidane pakte daarnaast met Real een keer de Spaanse titel, twee keer de Europese Supercup, één keer de Spaanse Supercup en twee maal het WK voor clubs.

Julen Lopetegui volgde Zidane bij Real op, maar de voormalig bondscoach van de Spanjaarden moest eind oktober wegens teleurstellende resultaten alweer vertrekken. Solari begon daarna redelijk voortvarend bij 'De Koninklijke', maar na de uitschakeling in de Champions League, het Spaanse bekertoernooi en de oplopende achterstand in de competitie op koploper FC Barcelona was het geduld van het bestuur van Real op.

Zidane zal dit seizoen waarschijnlijk zonder prijs afsluiten. Real is na de thuisnederlaag van dinsdag tegen Ajax (1-4) uitgeschakeld in de Champions League. De club is ook niet meer actief in het nationale bekertoernooi na het verlies over twee duels met Barcelona. In de competitie lijkt de tweede plaats het hoogst haalbare. De achterstand op koploper Barcelona is al opgelopen tot twaalf punten. Real, de huidige nummer drie van de ranglijst, heeft vijf punten minder dan het als tweede geklasseerde Atlético Madrid.