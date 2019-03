Trump niet bang voor Mueller-rapport: Een hoax

Het is iets waar veel Amerikanen - om verschillende redenen - al tijden reikhalzend naar uitkijken en het is er nu dan echt bijna: het rapport van Robert Mueller over (eventuele) Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016.

Laat maar komen

President Donald Trump ziet het rapport met vertrouwen tegemoet. Hij liet vrijdag tijdens het pers weten geen problemen te hebben met het feit als het document openbaar wordt gemaakt. Tegelijkertijd doet hij de bevindingen van Mueller op voorhand al af als onzin. „Laat het maar naar buiten komen. Laat het zien aan de mensen."

„Er was geen Russische inmenging en geen obstructie van het onderzoek. Iedereen weet dat. Het is allemaal één grote hoax”, vervolgde Trump nog. „Het is gewoon een voortzetting van dezelfde heksenjacht. Ze weten dat zelf ook. En achter gesloten duren lachen ze ermee.”

Hij was nog niet klaar met zijn aanval. „Ik heb een van de grootste verkiezingsoverwinningen ooit behaald in de geschiedenis van dit land. En nu wordt er een rapport over mij geschreven door iemand die nooit een stem heeft behaald. Mijn kiezers begrijpen dat niet. En ik begrijp dat niet. Maar het is ergens wel interessant dat een man vanuit het niets een rapport schrijft.”

Publiekelijk of niet

In principe is het document niet zomaar voor iedereen in te zien. Minister van Justitie William Barr kan echter bepalen dat het rapport - of delen ervan - publiekelijk worden gemaakt.