Rotterdamse man (21) komt om bij ongeluk met tank

Gekleurd, doorzichtig, bedrukt, gevuld of maagdelijk wit. Ballonnen worden in allerlei soorten en maten aangedragen voor een goed feest, opgelaten om iemand te herdenken, om iets te vieren of om een wens te doen. Het oplaten is minder onschuldig dan het lijkt en daarom hanteren steeds meer gemeentes een verbod.

Amsterdam was in 2015 de eerste stad die ballonnen in de ban deed. Feesten of evenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen en die van plan zijn om ballonnen op te laten, worden niet toegestaan. Na Amsterdam volgden al snel meer schapen over de dam. Waar in 2018 zo'n 18 gemeentes verboden om de luchtbollen los te laten, zijn dat er nu 59, blijkt uit cijfers van Stichting De Noordzee.