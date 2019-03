Politie controleert streng toegangswegen naar Urk

Op alle vier de toegangswegen naar Urk staan vrijdagavond politiecontroles. Mensen die geen goede reden kunnen geven voor hun rit naar het dorp moeten rechtsomkeert maken. De politie hoopt zo op social media aangekondigde rellen in het dorp te voorkomen.

Lijnbus stilgezet

Op de Urkerweg is een lijnbus stilgezet. Een groepje mannen wordt gesommeerd uit te stappen. Een van hen loopt vijf minuten later verdwaald in de schemering langs een lege akker. Hij kwam vanaf Utrecht Centraal en is ergens in de polder op de bus gestapt.

„Het is 2,5 uur reizen alleen om mijn steun te betuigen. Ik kwam hier niet om te vechten", zegt Ahmed (27). Hij doelt op de ruzie die maandagavond op Urk uit de hand liep. Een groep van tientallen jongeren had zich verzameld bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee van hen drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners. Ergens snapt Ahmed wel dat hij wordt teruggestuurd. „Maar ik kom hier niet om te vechten. Laat ons binnen om stil te protesteren."

Even verderop loopt een 19-jarige man. Hij komt oorspronkelijk uit Irak maar woont in Emmeloord. Hij wilde een vriend bezoeken. „Mijn identiteitskaart en mijn verhaal hebben ze niet eens gecheckt." Ook hij neemt een bus terug. Agenten zeggen er de hele avond te staan. „Of tot we het sein krijgen dat we naar binnen mogen." In Urk zelf is het, op wat knalvuurwerk van jongeren in de oude haven na, rustig.

Druktemaker

Ondertussen is het Openbaar Ministerie aan het bekijken of een column over Urk die is uitgesproken op NPO Radio 1 strafbaar is. Er waren enkele klachten over binnengekomen. Volgens een woordvoerster ligt de prioriteit evenwel bij het bewaren van de rust en orde op Urk.

De column van schrijver en columnist Elfie Tromp was te horen in de rubriek De Druktemaker in het programma De Nieuws BV. Tromp zei onder meer: „Welkom in Urk, waar de kleingeestigheid hand in hand gaat met de inteelt en ja, dat mag ik zeggen, want het is zo. Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking; de ziekte van Buchem. Dat is een erfelijke ziekte die enkel en alleen in Urk voorkomt. Inteelt, je wordt er nooit slimmer van. Wel racistischer, zo blijkt."

Kwetsend

Burgemeester Pieter van Maaren meldde via Twitter dat hij de column kwetsend vindt. Hij liet weten dat hij contact heeft opgenomen met het OM.

BNNVARA erkent dat er pittige teksten in de column werden gezet. „Dat mag echter in een column, zeker wanneer die aansluit bij een kwestie die onderwerp is van maatschappelijk debat. De maker heeft in zo’n publicatie immers een grote mate van vrijheid. Juridische grenzen zijn in de column van Elfie niet overschreden. Als de burgemeester van Urk de juridische mogelijkheden wil laten onderzoeken zien wij de uitkomst daarvan met vertrouwen tegemoet."

Noorderpalen

Op Urk liep maandagavond een ruzie bij een snackbar uit op een vechtpartij in en bij een huis aan de Noorderpalen. Daar had zich een groep van enkele tientallen jongeren verzameld. Twee van hen drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw lichtgewond.