Olievlek in Noordzee bij Texel opgeruimd

Ieder jaar komt er 8.000.000 ton plastic in de oceanen bij: om je een idee te geven dat is acht keer de Johan Cruijff Arena tot het dak toe vol gevuld met plastic. De totale hoeveelheid plastic in de oceanen wordt geschat op 150 miljard kilo. We weten dat ie er is, maar deze grote groeiende plastic soep blijft voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show. In het Tropenmuseum werd ’s werelds eerste Oceanic Plasticarium geopend, waarbij bezoekers oog in oog staan met de mysterieuze massa plastic.

Zere plek

Met de onthulling van ’s werelds eerste Oceanic Plasticarium is er letterlijk een deel van de plastic soep naar Nederland gehaald. Vanaf 28 maart tot 15 april staat midden in het Tropenmuseum in Amsterdam een enorme bak met plastic afval. Het confronterende project moet voor gedragsverandering zorgen.