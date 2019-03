Leukemiepatiënt schiet kamergenoot neer

Is er iets dat jij elke dag zo elke elf, twaalf minuten doet? Je telefoon checken misschien? In ieder geval niet het indienen van een officiële klacht. Toch? Nou, één iemand in Nederland doet dat dus wel.

Wie dat is, dat is onduidelijk, maar uit de database het klachtencentrum van Schiphol (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)) blijkt dat er door een iemand in 2018 maar liefst 31.000 keer de telefoon heeft gepakt of een mail heeft verstuurd.

Dagelijks 85