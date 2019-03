Iemand klaagde vorig jaar 31.000 keer over Schiphol

Is er iets dat jij elke dag zo elke elf, twaalf minuten doet? Je telefoon checken misschien? In ieder geval niet het indienen van een officiële klacht. Toch? Nou, één iemand in Nederland doet dat dus wel.

Wie dat is, dat is onduidelijk, maar uit de database het klachtencentrum van Schiphol (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)) blijkt dat er door een iemand in 2018 maar liefst 31.000 keer de telefoon heeft gepakt of een mail heeft verstuurd.

Dagelijks 85

Dat zijn dus zo'n 85 klachten per dag. Wanneer je dat gaat omrekenen en ervan uitgaat dat iemand elke dag acht uur slaapt, kom je uit op gemiddeld een klacht per elke 11 á 12 minuten.

Overigens was hij of zij niet de enige die frequent klaagde bij BAS. 44 mensen kwamen samen aan het totaalaantal van 151.460 klachten bij Schiphol. Een gemiddelde van ruim 3.400.

Elf per persoon

Deze radicale groep buiten beschouwing gelaten, dan zijn er 11.365 mensen in totaal 121.059 klachten ingediend hebben. Dat is nog altijd een gemiddelde van elf per persoon.