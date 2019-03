Harde wind? Bij Limburg raast een tornado

De lente is echt op komst, maar wie donderdag de deur uitstapte, kreeg waarschijnlijk nog een flinke klap wind in zijn of haar gezicht. In het hele land is het ongeveer windkracht zes, aan de kust zelfs zeven of acht... maar in Roetgen, ongeveer twintig kilometer van de Limburgse grens, woedt een heuse tornado.

De tornado trekt een spoor van vernieling en zorgt voor veel ellende. Door het natuurgeweld is volgens verschillende Duitse media één persoon gewond geraakt. Wel is er heel veel schade. Dertig huizen raakten zwaar beschadigd, in tien huizen kan voorlopig niemand wonen omdat het gevaar te groot is dat ze instorten door de schade. Ook zijn delen van daken of muren weg en elektriciteitsleidingen losgekomen.

Roetgen. Bron: Google Maps

De brandweer in de regio Aken noemt de schade voor de 8250 inwoners van het dorp 'aanzienlijk'. Twee straten zijn getroffen door de kern van de keiharde wind. De huizen in die straat hebben nog geen ramen meer en lantaarnpalen en bomen zijn omver geblazen. Mensen kunnen terecht in het crisiscentrum in de plaatselijke basisschool.