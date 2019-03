Groeiende kritiek in VS op Boeing over 737 Max

In de Verenigde Staten is groeiende kritiek op vliegtuigbouwer Boeing en luchtvaartautoriteit FAA. Dat meldt The New York Times. Boeing zou de FAA niet correct hebben geïnformeerd over de aanpassingen in het softwaresysteem.

Onder vuur

Dat systeem (MCAS) moet verhinderen dat het toestel te veel achterover helt, maar de FAA zou het nauwelijks getest hebben, stelt de krant. De motoren van de 737 Max zijn groter en zitten op een andere plek dan bij oudere versies van het toestel. Daardoor is de aerodynamica flink veranderd. MCAS moet de invloed van die aanpassingen beperken en is daarom een cruciaal onderdeel van het toestel, maar volgens de krant vertrouwde de FAA te veel op Boeing bij goedkeuring van het vliegtuig.

Al sinds oktober is de vliegtuigfabrikant bezig met softwareupdates, maar Boeing en de FAA konden het maar niet eens worden over hoe ver die ingreep moest gaan. De FAA ligt overigens ook onder vuur, omdat het pas in een later stadium de 737 Max aan de grond hield.

Bijna twee weken geleden crashte een vliegtuig van Ethiopian Airlines zes minuten na opstijgen, dat was een Boeing 737 Max. Alle 157 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Veel landen sloten vervolgens hun luchtruimen voor dit type toestel. In oktober crashte ook al zo'n toestel, toen was het van Lion Air. Ook toen kwamen alle inzittenden om.