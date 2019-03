EU krijgt tot 10.000 grenswachters

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus gaat de wet omtrent verkrachting aanscherpen. In een aflevering van Zembla, over de nasleep van verkrachting, kondigt de minister aan dat een verdachte ook strafbaar wordt als hij of zij weet - of zou moeten weten - dat seks tegen de wil van het slachtoffer is. „Als de rechter vaststelt dat de dader dit wist, of op grond van feiten en omstandigheden behoorde te weten dat de ander niet uit vrije wil aan die seksuele handelingen deelnam, dan mag de rechter strafbaarheid constateren”, zegt Grapperhaus tegen Zembla. „Dat moet in onze wetgeving komen.” Dat is een grote verandering in de zedenwet.

Bevriezen

Veel slachtoffers bevriezen op het moment van het misdrijf. „Het is een automatische reactie die bij 60 tot 70 procent van de slachtoffers plaatsvindt”, vertelt klinisch psycholoog Iva Bicanic. „Je lichaam heeft deze reactie met als doel om te overleven. Je brein scant vliegensvlug wat er aan de hand is en besluit op dat moment niks te doen of mee te werken. Bij een verkrachtingssituatie is dat normaal slachtoffergedrag.” Veel mensen weten dit niet, benoemt Bicanic. „We zien in films vooral mensen die schreeuwen en vechten. Je krijgt het idee dat je dat zelf ook zou doen. In de praktijk gaat dat meestal anders.”