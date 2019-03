Baudet: 'Ik snap dat er water bij de wijn moet'

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten is Forum voor Democratie als een pijl uit een boog naar de tien zetels in de Eerste Kamer gesneld. De partij van Thierry Baudet heeft in eenennegentig gemeenten, vooral in Rotterdam, de meeste rood gekleurde vakjes behaald. De partij werd het grootst in drie provincies: Zuid-Holland, Noord-Hollands en Flevoland.

VVD blijft een kop groter en is hiermee de grootste partij in bijna honderd gemeenten. Gevolgd door CDA (94), GroenLinks en SGP (21). Zo blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Nek aan nek

Vier jaar geleden was de smaak van Nederland nog anders. Toen was de VVD populair in 146 gemeenten en stond daarmee nek aan nek met het CDA (135). De SP won toen in iets meer dan dertig gemeenten, maar bleef woensdag steken op vier gemeenten. D66 kreeg dit jaar nergens de meeste stemmen.

Forum voor Democratie wist stemmen weg te snoepen van de PVV en VDD. De stemmers uit Rotterdam en omgeving die vier jaar terug nog op de partij van Wilders stemden, kozen nu voor Baudet. Van de 91 gemeenten waar FVD winst behaalde, stemden 44 gemeente een aantal jaar geleden nog op Rutte en zijn partij.

Water bij wijn

De partij is bereid om compromissen te sluiten om zoveel mogelijk doelen te behalen. FVD-leider Baudet snapt dat zijn partij „water bij de wijn moet doen". Forum voor Democratie is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen en wordt de grootste partij in de Eerste Kamer.