Al 85.000 euro voor uitvaart slachtoffers Utrecht

Vandaag is het de Internationale Dag van het Geluk. Iedereen wil gelukkig zijn, maar wat is dat en hoe word je het? Die vragen houden gedragswetenschapper Eva Kruijs ook bezig, en ze heeft er antwoord op. „Geluk moet geen doel op zich worden.”

De drang naar geluk is groot. De boekhandels liggen vol met zelfhulpboeken, want allemaal zijn we op zoek naar die ene vraag: hoe word ik gelukkig? We leven in een van de rijkste landen ter wereld, maar tegelijkertijd neemt de stress in onze dagelijkse leven toe. Waar gaat het mis?

Er wordt te veel van ons gevraagd op alle levensgebieden, zegt Eva Kruijs. Ze is gedragswetenschapper en schreef het boek Jouw gids naar geluk, dat vandaag uitkomt. „Dat er zoveel kansen zijn, is enerzijds een goede ontwikkeling, maar tegelijkertijd is ook een valkuil: we willen te veel. En dat kunnen we niet zo goed aan.”