25 dingen die je (misschien) niet wist over Almere

Ruim 40 jaar jong is Almere al weer en steeds meer mensen hebben de weg naar wonen en werken in de stad aan het IJmeer gevonden. Van Strandfestival Zand tot de binnenstad (verkozen tot de beste van het land), Almere wordt alsmaar leuker en bekend; zo vinden velen. In Metro zie je Almere terug in verschillende artikelen en video’s, over wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. De aftrap gaat over dingen die je van de stad misschien niet weet of niet verwacht. Want wist je bijvoorbeeld dat Almere meer bruggen heeft dan Venetië?

Wist je dat Almere…?

1 2 tot 5 meter onder zeeniveau ligt en een kustlijn van 42 kilometer heeft?

2 Negen stadsstranden heeft?

Strandbad DUIN aan het Almeerderstrand. / Maarten Feenstra

3 Het eerste huis in 1976 is opgeleverd?

4 Na 43 jaar ruim 208.000 inwoners heeft? (208.459 op 1 maart van dit jaar)

5 Het aantal inwoners met 95 procent is toegenomen tussen 1995 en 2018?

6 Er 27 scheepswrakken gevonden zijn? En dat het oudste wrak uit de 15e eeuw komt?

Oer-Almere

7 Er in 4000 voor Chr. al mensen woonden op de plek waar nu Almere ligt?

8 Dat deze prehistorische bewoners veel hazelnoten aten?

9 Dwars door de stad kunt varen? Van het Gooimeer via het Weerwater en de Noorderplassen naar het Markermeer? En dat je dan vier sluizen passeert?

10 Als eerste stad ter wereld een eigen waterburgemeester heeft, Kevin van Drumpt?

11 Almere Centrum ruim 400 winkels, net zoveel als in de Kalverstraat, heeft?

Shoppen in Almere Centrum. / Maarten Feenstra

12 440 kilometer aan vrijliggende fietspaden heeft?

Fietsen en wandelen kan prima in Almere. / Maarten Feenstra

13 Je in de duinen kunt wandelen en wonen?

14 56 procent van de inwoners van Almere jonger is dan 40 jaar?

15 20 procent van de inwoners geboren en getogen is in Almere?

16 De totale oppervlakte 250 km2 is en voor de helft uit water en voor de helft uit land bestaat?

17 Het grootste catamaranstrand van Europa heeft?

Het grootste catamaranstrand van Europa bij Sail-Today.

18 Dat je bij Marina Muiderzand kunt overnachten in een duinhuisje?

19 Almere de Beste Binnenstad van Nederland heeft?

Torens 'verkeerd'

20 De woontorens Side by Side eigenlijk naast elkaar zouden komen te staan? De maquette werd per ongeluk omgestoten en de torens werden haaks op elkaar teruggezet. De architect vond dat zo grappig dat het zo ook is opgebouwd.

Woontorens Side by Side. / Jody Ferron

21 Omgeven wordt door vijf bijzondere natuurgebieden? Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Pampushout, Vroege Vogelbos en Boswachterij Almeerderhout.

De Lepelaarplassen. / Maarten Feenstra

22 Wel 800 bruggen heeft, twee keer zoveel als Venetië?

Almere? Brug, na brug, na brug. / Eljee Bergwerff Photography

23 In 2022 de Floriade organiseert? Dat is maar eens in de 10 jaar, dus daar wil je vast bij zijn.

24 Een Walk of Fame heeft, een route van 44 tegels die de geschiedenis van de stad vertelt?

25 Een apart wegenstelsel door de hele stad heeft? Auto, bus en fietser hebben ieder gescheiden rijbanen. Je moet als inwoners dus drie keer de weg leren kennen!